Novo canal digital facilita comunicação entre comunidade escolar e gestão pública em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Novo canal digital facilita comunicação entre comunidade escolar e gestão pública em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2026 10:03

Rio das Ostras - A criação de um novo canal digital de ouvidoria voltado à educação promete facilitar a comunicação entre escolas e moradores em Rio das Ostras. A ferramenta permite que alunos, responsáveis, professores e demais integrantes da comunidade escolar registrem sugestões, reclamações, denúncias e elogios de forma rápida e acessível.

A iniciativa nasce com a proposta de tornar mais ágil a mediação das demandas da Rede Municipal de Ensino, fortalecendo o diálogo e dando mais transparência às ações. O serviço funciona por meio do aplicativo Colab, já utilizado para conectar a população aos serviços públicos municipais.

A secretária de Educação, Esporte e Lazer, Marcele Raquel, destaca que a novidade reforça o compromisso com a escuta ativa. Segundo ela, a proposta é garantir mais acesso, inovação e participação, criando um ambiente de diálogo entre todos os envolvidos no processo educacional.

Além do aplicativo, o canal também funciona por e-mail e atendimento presencial na sede da secretaria, localizada na Avenida Guanabara, na Extensão do Bosque, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O uso da plataforma é simples. Pelo celular, basta baixar o aplicativo, selecionar o município e acessar a área de serviços voltada à educação. Já no computador, o acesso pode ser feito diretamente pela versão online da ferramenta.

A expectativa é que a nova ouvidoria fortaleça a relação entre poder público e comunidade escolar, além de contribuir para a melhoria contínua da qualidade do ensino no município.