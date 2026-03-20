Espaço chega com a proposta de se tornar referência em exames de média e alta complexidadeFoto: Reprodução
“Por se tratar de um hospital que será referência em imagem, toda a Região dos Lagos irá se beneficiar com o serviço oferecido, atendendo a grande demanda, principalmente em exames mais complexos, como tomografias com contraste sob sedação, além de contribuir para a redução das filas de espera em procedimentos como Doppler e cintilografia”, afirmou.
A implantação do Rio Imagem Lagos é fruto da parceria entre o Governo do Estado e os municípios, reforçando a integração entre as esferas públicas para ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. A expectativa é de que a unidade ajude a desafogar a rede existente e proporcione mais agilidade nos diagnósticos, fator essencial para o início rápido de tratamentos.
A atuação de Fábio Simões tem sido apontada como estratégica na articulação local para viabilizar melhorias no atendimento e garantir que Rio das Ostras esteja inserido nesse avanço regional. A iniciativa também reforça o compromisso da gestão municipal em buscar soluções que impactem diretamente a qualidade de vida da população.
Com a nova unidade, a Região dos Lagos avança na descentralização dos serviços de saúde e fortalece sua capacidade de atendimento, beneficiando milhares de moradores que dependem do SUS.
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