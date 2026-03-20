Espaço chega com a proposta de se tornar referência em exames de média e alta complexidade - Foto: Reprodução

Espaço chega com a proposta de se tornar referência em exames de média e alta complexidadeFoto: Reprodução

Publicado 20/03/2026 21:03

Rio das Ostras - A saúde pública da Região dos Lagos dá um passo importante com a inauguração do Rio Imagem Lagos, unidade estadual que será instalada no antigo Hospital de Barra de São João, com previsão de abertura em 20 de março de 2026. O espaço chega com a proposta de se tornar referência em exames de média e alta complexidade, atendendo à crescente demanda dos municípios da região.



Vice-prefeito e secretário de Saúde de Rio das Ostras, Fábio Simões, destaca o impacto positivo da iniciativa para o atendimento à população Foto: Reprodução A saúde pública da Região dos Lagos dá um passo importante com a inauguração do Rio Imagem Lagos, unidade estadual que será instalada no antigo Hospital de Barra de São João, com previsão de abertura em 20 de março de 2026. O espaço chega com a proposta de se tornar referência em exames de média e alta complexidade, atendendo à crescente demanda dos municípios da região.

O vice-prefeito e secretário de Saúde de Rio das Ostras, Fábio Simões, destaca o impacto positivo da iniciativa para o atendimento à população. Segundo ele, a nova estrutura representa um avanço significativo na oferta de serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



“Por se tratar de um hospital que será referência em imagem, toda a Região dos Lagos irá se beneficiar com o serviço oferecido, atendendo a grande demanda, principalmente em exames mais complexos, como tomografias com contraste sob sedação, além de contribuir para a redução das filas de espera em procedimentos como Doppler e cintilografia”, afirmou.



A implantação do Rio Imagem Lagos é fruto da parceria entre o Governo do Estado e os municípios, reforçando a integração entre as esferas públicas para ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. A expectativa é de que a unidade ajude a desafogar a rede existente e proporcione mais agilidade nos diagnósticos, fator essencial para o início rápido de tratamentos.



A atuação de Fábio Simões tem sido apontada como estratégica na articulação local para viabilizar melhorias no atendimento e garantir que Rio das Ostras esteja inserido nesse avanço regional. A iniciativa também reforça o compromisso da gestão municipal em buscar soluções que impactem diretamente a qualidade de vida da população.



Com a nova unidade, a Região dos Lagos avança na descentralização dos serviços de saúde e fortalece sua capacidade de atendimento, beneficiando milhares de moradores que dependem do SUS.