Drogas apreendidas durante ação policial em Nova Esperança, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas durante ação policial em Nova Esperança, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:17

Rio das Ostras - A apreensão de um adolescente com drogas mobilizou equipes do 32º BPM em Rio das Ostras. A ocorrência foi registrada no bairro Nova Esperança e resultou na retirada de entorpecentes das ruas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas foram até o local após receberem informações sobre movimentação ligada ao tráfico. Com a chegada das equipes, suspeitos correram. Um adolescente de 16 anos foi abordado no momento em que tentava esconder bolsas com drogas embaixo de um veículo.

Na ação, os policiais apreenderam 67 pinos de cocaína e 77 porções de maconha, além de dinheiro em espécie. O material foi recolhido e apresentado na delegacia.

O adolescente foi encaminhado inicialmente à 128ª DP e, depois, levado para a 123ª DP, onde permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A ocorrência reforça o trabalho de monitoramento realizado pelas forças de segurança na região e o combate ao tráfico em áreas residenciais.