Campanha Março Lilás leva orientação e amplia acesso a exames preventivos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Campanha Março Lilás leva orientação e amplia acesso a exames preventivos em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:17

Rio das Ostras - A mobilização do Março Lilás intensifica o alerta para a prevenção do câncer do colo do útero em Rio das Ostras, com ações que aproximam informação, cuidado e acesso aos serviços de saúde. A campanha aposta na conscientização para reduzir casos de uma doença que ainda faz vítimas em todo o país.

Nas unidades de saúde, equipes da Atenção Primária realizam atividades educativas e orientam mulheres sobre a importância do cuidado regular. O exame preventivo, conhecido como Papanicolau, ganha reforço na oferta ao longo do mês, facilitando o acesso e incentivando o diagnóstico precoce.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o câncer do colo do útero segue entre os que mais atingem mulheres no Brasil, especialmente em faixas etárias mais jovens e adultas. A detecção antecipada aumenta significativamente as chances de cura.

Na rede municipal, o exame está disponível nas unidades básicas e de saúde da família, sem necessidade de encaminhamento. Quando há alteração, o atendimento segue para acompanhamento especializado em serviço de referência à saúde da mulher.

A campanha também destaca a importância da vacinação contra o HPV, principal responsável pela maioria dos casos da doença. A imunização é oferecida gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de estratégias para alcançar quem ainda não se vacinou.

A prevenção envolve hábitos simples e atenção contínua. Informação, acompanhamento médico e acesso aos serviços formam a base para reduzir riscos e salvar vidas.