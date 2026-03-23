Ações nas unidades de saúde levam informação e reforçam combate à tuberculose em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Ações nas unidades de saúde levam informação e reforçam combate à tuberculose em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 13:36

Rio das Ostras - As ações de conscientização sobre a tuberculose ganham força em Rio das Ostras neste 24 de março, Dia Mundial da doença, com atividades que aproximam informação e cuidado da população. A mobilização reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento correto para interromper a transmissão.

Com o lema “Sim! Podemos acabar com a tuberculose”, a campanha deste ano chama atenção para o papel conjunto do poder público e da sociedade no enfrentamento da doença. A proposta é ampliar o acesso à informação e incentivar a busca por atendimento nas unidades de saúde, principalmente diante dos primeiros sintomas.

As equipes da Atenção Primária organizam uma programação que inclui rodas de conversa, atividades educativas e orientações diretas nas unidades e nas comunidades. A iniciativa envolve profissionais da Estratégia de Saúde da Família, como agentes comunitários, enfermeiros e médicos, que atuam na linha de frente do atendimento.

Entre as atividades, a Unidade de Saúde da Família do Âncora promove dinâmica educativa com pacientes, enquanto a UBS de Nova Esperança realiza ação voltada a grupos de fisioterapia. Outras unidades, como Nova Esperança e Rocha Leão, também recebem ações ao longo da semana, com distribuição de material informativo e esclarecimento de dúvidas.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões, mas pode afetar outras partes do corpo. O tratamento é gratuito e disponível na rede pública, com altas chances de cura quando iniciado no tempo certo.

A mobilização busca reduzir casos e fortalecer o cuidado contínuo, com informação clara e acessível para toda a população.