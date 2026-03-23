Novo sistema de bombeamento reforça abastecimento e promete mais regularidade no fornecimento de água - Foto: Reprodução

Novo sistema de bombeamento reforça abastecimento e promete mais regularidade no fornecimento de águaFoto: Reprodução

Publicado 23/03/2026 14:17

Rio das Ostras - O avanço na estrutura de abastecimento de água em Rio das Ostras ganha um novo capítulo com a implantação do Booster Norte, sistema que promete melhorar a distribuição e atender mais de 150 mil moradores no município. A iniciativa aposta em tecnologia e planejamento para enfrentar um problema antigo da população.

Instalado em área próxima à divisa com Casimiro de Abreu, o novo sistema conta com três equipamentos de pressurização que vão aumentar a força da água na rede. A proposta é garantir que o abastecimento chegue com mais eficiência a regiões mais altas e bairros mais distantes.

Segundo a concessionária Rio+Saneamento, a estrutura também vai ampliar a vazão e reduzir interrupções no fornecimento, especialmente em períodos de maior consumo, como verão e férias, quando a cidade recebe um número maior de visitantes.

O superintendente regional da empresa, Christian Portugal, afirma que o investimento acompanha o crescimento da cidade e busca dar mais equilíbrio ao sistema. De acordo com ele, a modernização permite maior controle da distribuição entre as regiões e melhora o desempenho da rede como um todo.

A expectativa é que o novo sistema traga mais regularidade no abastecimento e impacto direto na rotina dos moradores, com mais segurança hídrica e qualidade de vida.