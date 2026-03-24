Comitiva de Rio das Ostras visita unidade do SEST SENAT em busca de parcerias para mobilidade - Foto: Divulgação

Comitiva de Rio das Ostras visita unidade do SEST SENAT em busca de parcerias para mobilidadeFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 12:46

Rio das Ostras - A busca por soluções mais modernas para o transporte público levou representantes de Rio das Ostras até Campos dos Goytacazes, onde uma visita técnica abriu caminho para novas parcerias e troca de experiências. A agenda aconteceu nesta segunda-feira no SEST SENAT, referência nacional em qualificação profissional no setor.

A comitiva reuniu gestores das áreas de transporte, desenvolvimento econômico e turismo, interessados em conhecer de perto projetos voltados à capacitação de profissionais, uso de novas tecnologias e melhoria da mobilidade urbana.

Durante a visita, foram apresentados cursos, programas de saúde e iniciativas de segurança direcionadas a motoristas e trabalhadores do setor, além de ações educativas para a população. A equipe também discutiu a possibilidade de trazer palestras, workshops e treinamentos para o município.

O secretário de Transportes, Alexandre Pitombo, destacou que a aproximação com a instituição pode gerar avanços importantes. Segundo ele, investir em qualificação e inovação impacta diretamente na qualidade do serviço e na segurança de quem utiliza o transporte.

Já o coordenador de Desenvolvimento Econômico, Mário Max, reforçou que o setor de transporte tem papel estratégico no crescimento da cidade. Para ele, melhorar a logística e capacitar profissionais ajuda a atrair investimentos e fortalecer a economia local.

A iniciativa aponta para um movimento de planejamento que busca unir tecnologia, formação profissional e eficiência, com reflexos diretos no dia a dia da população.