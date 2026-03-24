Centro de Cidadania concentra inscrições para mais de 600 vagas de emprego em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Banco de Empregos abre 610 vagas e movimenta busca por trabalho em Rio das Ostras
Oportunidades abrangem diversas áreas e atendem desde iniciantes até profissionais experientes
Campanha contra tuberculose mobiliza bairros e reforça diagnóstico precoce em Rio das Ostras
Ações educativas e atendimento nas unidades de saúde marcam o Dia Mundial da Tuberculose
Turismo mantém economia aquecida e sustenta milhares de empregos em Rio das Ostras
Eventos fora da alta temporada garantem renda, movimentam comércio e fortalecem cadeia produtiva local
Rio das Ostras busca inovação no transporte e mira parcerias em visita técnica ao SEST SENAT
Comitiva conhece projetos de qualificação e tecnologia para melhorar mobilidade e serviços na cidade
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Pesquisa Eleitoral em Araruama revela avanço de Thiago Moura na disputa estadual
Desempenho o coloca à frente de candidatos com maior histórico político na região, como a ex-prefeita Lívia de Chiquinho e a também ex-candidata à prefeita Penha Bernardes
Experiência de Rio das Ostras no combate a alagamentos ganha destaque em seminário
Equipe do SAAE apresenta ações de drenagem urbana e destaca soluções para prevenir enchentes
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