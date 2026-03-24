Centro de Cidadania concentra inscrições para mais de 600 vagas de emprego em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Centro de Cidadania concentra inscrições para mais de 600 vagas de emprego em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 24/03/2026 12:46

Rio das Ostras - A oferta de 610 vagas de emprego aquece o mercado de trabalho em Rio das Ostras e renova a esperança de quem busca uma colocação. As oportunidades estão disponíveis no Banco de Empregos do município e contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre as funções com maior número de vagas estão motorista de ônibus urbano, atendente de restaurante, operador de caixa, garçom e servente de obras. Também há oportunidades para motoristas de carro e moto, ampliando o leque para diversos perfis profissionais.

As inscrições são gratuitas e realizadas de forma presencial no Centro de Cidadania, localizado no bairro Âncora. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. No início da manhã, entre 8h e 10h, o espaço é reservado para empresas parceiras que ofertam vagas.

Para se candidatar, o interessado precisa apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo. Certificados de qualificação também podem fazer a diferença na seleção.

O Banco de Empregos funciona como ponte entre empresas e trabalhadores, facilitando o encaminhamento e aumentando as chances de contratação. A diversidade de vagas mostra o dinamismo da economia local e abre portas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja se recolocar no mercado.

A lista completa de oportunidades e os requisitos de cada vaga podem ser consultados no portal oficial do município.