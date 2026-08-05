Nova sala de eletrocardiograma começou a funcionar na Unidade de Saúde da Família do Âncora e amplia o acesso da população ao diagnóstico cardíaco - Foto: Divulgação

Nova sala de eletrocardiograma começou a funcionar na Unidade de Saúde da Família do Âncora e amplia o acesso da população ao diagnóstico cardíacoFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 14:03

Rio das Ostras - para realizar um exame cardíaco agora encontram o atendimento mais perto de casa. A Unidade de Saúde da Família do Âncora passou a oferecer, nesta semana, exames de eletrocardiograma, ampliando a capacidade da rede municipal e fortalecendo a assistência prestada pela Atenção Primária em Rio das Ostras. A expectativa é que cerca de 400 exames sejam realizados todos os meses, reduzindo filas, acelerando diagnósticos e proporcionando mais conforto aos usuários do Sistema Único de Saúde. Pacientes que antes precisavam percorrer longas distâncias para realizar um exame cardíaco agora encontram o atendimento mais perto de casa. A Unidade de Saúde da Família do Âncora passou a oferecer, nesta semana, exames de eletrocardiograma, ampliando a capacidade da rede municipal e fortalecendo a assistência prestada pela Atenção Primária em Rio das Ostras. A expectativa é que cerca de 400 exames sejam realizados todos os meses, reduzindo filas, acelerando diagnósticos e proporcionando mais conforto aos usuários do Sistema Único de Saúde.

A implantação da nova sala representa um avanço importante para moradores da região e também para pacientes atendidos em outras unidades da rede municipal. Além da população do Âncora, serão beneficiados usuários encaminhados pela Unidade de Saúde da Família Cláudio Ribeiro, Clínica da Família e Unidade Básica de Saúde do Jardim Mariléa.

Com a descentralização do serviço, a Prefeitura busca tornar o acesso ao diagnóstico cardiovascular mais rápido e eficiente, evitando que pacientes precisem se deslocar até unidades de maior porte apenas para realizar um exame de rotina ou de investigação clínica.

A aposentada Neide Ferraro Vieira, de 69 anos, foi uma das primeiras pessoas atendidas na nova estrutura e comemorou a facilidade de realizar o procedimento próximo de casa.

"Agora ficou muito melhor. Posso fazer o exame aqui pertinho de casa, sem precisar ir até o Hospital ou ao Pronto-Socorro. É muito bom ser atendida no posto onde já conheço os profissionais e sempre sou bem recebida", relatou.

O eletrocardiograma é considerado um dos exames mais importantes para a avaliação do funcionamento do coração. O procedimento permite identificar alterações nos batimentos cardíacos, arritmias, sinais de infarto e outras doenças cardiovasculares, além de ser utilizado em avaliações clínicas de rotina, acompanhamentos médicos e exames pré e pós-operatórios.

A ampliação desse serviço integra a estratégia de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, considerada a principal porta de entrada da população no sistema público. A proposta é aproximar os serviços especializados das comunidades, garantindo diagnósticos mais rápidos e aumentando a capacidade de resolução das unidades básicas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a expansão não ficará restrita ao Âncora. A previsão é que outras cinco Unidades de Saúde da Família também passem a oferecer exames de eletrocardiograma nos próximos meses, ampliando ainda mais a cobertura do serviço em diferentes regiões do município.

Os agendamentos são realizados diretamente na Unidade de Saúde da Família do Âncora, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para marcar o exame, é necessário apresentar pedido médico emitido pelas unidades credenciadas, documento de identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Além da nova sala de eletrocardiograma, a Unidade de Saúde da Família do Âncora disponibiliza consultas médicas, atendimento odontológico, fisioterapia, coleta de exames laboratoriais e grupos voltados ao combate ao tabagismo e à promoção da convivência entre diferentes gerações, ampliando a oferta de serviços preventivos e assistenciais para a comunidade.