Unidade móvel ficará instalada no Centro de Rio das Ostras e realizará mais de 1.340 exames de tomografia para pacientes da rede pública - Foto: Divulgação

Unidade móvel ficará instalada no Centro de Rio das Ostras e realizará mais de 1.340 exames de tomografia para pacientes da rede públicaFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 09:56

Rio das Ostras - A Unidade Móvel de Exames de Imagem já está instalada em Rio das Ostras e promete representar um avanço importante para pacientes que aguardam por exames especializados. A estrutura, viabilizada por meio de uma parceria entre o município e o Governo Federal, começará a atender a população com a realização de mais de 1.340 tomografias computadorizadas em diversas especialidades.

O lançamento oficial dos serviços acontecerá nesta quinta-feira, 25 de junho, às 9h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro, local onde a carreta permanecerá instalada. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas pelo Sistema Único de Saúde.

A chegada da unidade representa um reforço estratégico para a rede pública municipal. A expectativa é acelerar diagnósticos, facilitar o acompanhamento médico e reduzir a fila de pacientes que aguardam exames de alta complexidade.

Durante o período de funcionamento em Rio das Ostras, a unidade realizará tomografias de crânio, face, pescoço, coluna, abdômen, além de exames voltados para articulações dos membros superiores e inferiores. Os procedimentos permitirão maior precisão na investigação de diversas doenças e contribuirão para que os tratamentos sejam iniciados com mais rapidez.

O evento de inauguração contará com a presença de autoridades municipais e representantes do Ministério da Saúde, entre eles o prefeito Carlos Augusto Balthazar, o secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, e a superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, Maria Aparecida Diogo Braga.

A implantação da unidade móvel reforça a estratégia de descentralizar serviços especializados e aproximar a população dos recursos de diagnóstico, especialmente em um cenário de crescente demanda por exames de imagem na rede pública.

Com equipamentos modernos e capacidade para atender um grande volume de pacientes, a carreta chega com a missão de transformar espera em atendimento e acelerar o acesso da população a diagnósticos mais rápidos e eficientes.