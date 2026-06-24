Rio das Ostras e Sana viram palco do maior festival cultural do estadoFoto: Douglas Smmithy
Maior festival cultural do estado confirma programação e inclui Rio das Ostras e Sana no roteiro
Evento celebra os 80 anos do Sesc com mais de 500 horas de atrações e programação espalhada por 27 localidades fluminenses
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Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Capacitação reúne gestores da Saúde e reforça busca por atendimento mais eficiente e humano em Rio das Ostras
Treinamento focou no aperfeiçoamento administrativo da rede municipal e na melhoria dos serviços oferecidos à população
Atitude suspeita termina em prisão por tráfico e apreensão de drogas na Extensão Serramar, em Rio das Ostras
Ação da Polícia Militar ocorreu durante patrulhamento de rotina e resultou na condução do suspeito para a delegacia da cidade
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