Rio das Ostras e Sana viram palco do maior festival cultural do estado - Foto: Douglas Smmithy

Rio das Ostras e Sana viram palco do maior festival cultural do estadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/06/2026 11:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras e o distrito do Sana, em Macaé, já têm lugar garantido em um dos maiores eventos culturais do país. O Festival Sesc de Inverno confirmou sua 24ª edição para 2026 e promete transformar cidades do interior fluminense em grandes palcos de arte, cultura e experiências entre os dias 17 de julho e 2 de agosto.

Comemorando os 80 anos de atuação do Serviço Social do Comércio, o festival chegará a 27 localidades do Estado do Rio de Janeiro e oferecerá mais de 500 horas de programação gratuita ou a preços populares. Na região, Rio das Ostras e Sana aparecem entre os destinos que receberão atividades culturais ao lado de Casimiro de Abreu, Barra de São João, Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Grussaí e Silva Jardim.

Neste ano, o evento será guiado pelo conceito "Afluir", proposta que busca estimular encontros, trocas culturais e novas formas de interação entre artistas, territórios e público. A ideia é transformar cada cidade participante em um espaço de conexão entre diferentes linguagens artísticas e manifestações culturais.

A programação seguirá o formato multilinguagem que marcou as últimas edições. O público poderá acompanhar atrações de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais, reunindo artistas de diferentes gerações e estilos em uma grande celebração da cultura brasileira.

Em Rio das Ostras, cidade já reconhecida nacionalmente por sediar grandes festivais culturais, a expectativa é de forte movimentação de moradores e visitantes. No Sana, conhecido por suas belezas naturais e atmosfera acolhedora, o evento deve fortalecer ainda mais o turismo cultural e o fluxo de visitantes durante o período do festival.

Além de promover entretenimento, o Festival Sesc de Inverno também movimenta a economia local, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. A programação completa das atrações ainda será divulgada pela organização nas próximas semanas.