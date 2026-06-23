Gestores da rede municipal participaram de treinamento voltado ao fortalecimento da administração da Saúde em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Capacitação reúne gestores da Saúde e reforça busca por atendimento mais eficiente e humano em Rio das Ostras
Treinamento focou no aperfeiçoamento administrativo da rede municipal e na melhoria dos serviços oferecidos à população
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Atitude suspeita termina em prisão por tráfico e apreensão de drogas na Extensão Serramar, em Rio das Ostras
Ação da Polícia Militar ocorreu durante patrulhamento de rotina e resultou na condução do suspeito para a delegacia da cidade
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Equipe riostrense garantiu medalha, somou pontos importantes no ranking e manteve destaque entre as associações filiadas à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Conferência de Saúde abre espaço para moradores ajudarem a definir os rumos do SUS em Rio das Ostras
Evento reúne população, profissionais e representantes de entidades para debater desafios, prioridades e propostas para fortalecer a saúde pública no município
Capacitação nacional fortalece atuação da Guarda de Rio das Ostras e amplia foco em segurança humanizada
Agentes participam de treinamento promovido pelo Ministério da Justiça para aperfeiçoar técnicas operacionais, tomada de decisão e proteção aos direitos humanos
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