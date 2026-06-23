Gestores da rede municipal participaram de treinamento voltado ao fortalecimento da administração da Saúde em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Gestores da rede municipal participaram de treinamento voltado ao fortalecimento da administração da Saúde em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 11:01

Rio das Ostras - Gestores da Secretaria Municipal de Saúde participaram, neste fim de semana, de uma nova etapa de capacitação voltada ao fortalecimento da gestão pública em Rio das Ostras. A iniciativa reuniu profissionais responsáveis pela área administrativa da rede municipal com o objetivo de aprimorar processos, qualificar o atendimento e ampliar a eficiência dos serviços oferecidos à população.

O treinamento teve como foco o desenvolvimento de competências estratégicas para a administração da saúde pública, abordando temas relacionados à organização dos serviços, planejamento, tomada de decisões e gestão de equipes. A proposta é fortalecer o funcionamento interno da rede para refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado aos moradores.

Durante o encontro realizado no sábado (20), o prefeito Carlos Augusto destacou a importância do investimento permanente na qualificação dos profissionais que atuam na gestão do sistema municipal de saúde. Segundo ele, a busca por aperfeiçoamento constante é fundamental para acompanhar as demandas da população e garantir serviços cada vez mais eficientes.

A capacitação integra um conjunto de ações voltadas à modernização da gestão pública e à valorização dos servidores que atuam em diferentes setores da rede municipal. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos contribuam para tornar os processos mais organizados, ágeis e alinhados às necessidades dos usuários do sistema.

A iniciativa também reforça a preocupação com a humanização do atendimento, uma vez que melhorias administrativas impactam diretamente a rotina das unidades de saúde e a experiência dos pacientes. O objetivo é construir uma rede mais preparada para atender a população com qualidade, planejamento e responsabilidade.

Com a realização do treinamento, a Secretaria de Saúde busca fortalecer a integração entre os setores administrativos e assistenciais, criando um ambiente mais eficiente para profissionais e usuários do sistema público municipal.