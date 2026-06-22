Candidatos procuram oportunidades no Banco de Empregos, que reúne mais de 500 vagas em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Mais de 500 vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos disponibiliza 502 oportunidades para diferentes níveis de experiência e reforça perspectivas de contratação no município
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Alunos de Rio das Ostras assumem papel de jornalistas digitais em projeto inovador
Projeto desenvolvido em escola do Âncora coloca estudantes na produção de notícias e fortalece o uso consciente das plataformas digitais
Arte ganha novos talentos em Rio das Ostras com sorteio de vagas para cursos gratuitos de cultura
Mais de 250 candidatos disputam oportunidades em formação em cerâmica e mentoria artística promovidas pela Fundação Rio das Ostras de Cultura
Duplicação da RJ-106 ganha novo fôlego com união entre Macaé e Rio das Ostras
Prefeitos reforçam pedido ao Governo do Estado e defendem obra como solução para congestionamentos, acidentes e desenvolvimento regional
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
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