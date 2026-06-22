Candidatos procuram oportunidades no Banco de Empregos, que reúne mais de 500 vagas em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Candidatos procuram oportunidades no Banco de Empregos, que reúne mais de 500 vagas em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/06/2026 10:16

Rio das Ostras - O mercado de trabalho começou a semana com uma notícia animadora para quem busca uma recolocação profissional em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município abriu 502 vagas nesta segunda-feira, 22 de junho, oferecendo oportunidades em diferentes áreas e perfis profissionais, desde trabalhadores experientes até quem procura o primeiro emprego.

A grande quantidade de vagas disponíveis reforça o aquecimento de setores importantes da economia local, especialmente os segmentos de comércio, serviços, alimentação e transporte, que seguem demandando mão de obra para atender ao crescimento das atividades na cidade.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão motorista de ônibus urbano, com 27 vagas abertas, atendente de restaurante, com 30 vagas, além de cargos como motoboy, cozinheira, garçom, balconista e vendedor. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

O atendimento aos candidatos acontece no Centro de Cidadania, localizado no bairro Âncora, onde as inscrições são realizadas gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Para participar dos processos seletivos, os interessados precisam apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados de qualificação profissional, caso possuam.

A iniciativa tem papel importante na aproximação entre trabalhadores e empresas, facilitando o acesso às oportunidades e contribuindo para a geração de renda e fortalecimento da economia local.

A lista completa de vagas e os requisitos específicos para cada função podem ser consultados no portal oficial do município, permitindo que os candidatos verifiquem previamente as exigências e identifiquem as oportunidades mais compatíveis com seu perfil profissional.

Com mais de meio milhar de vagas disponíveis, a expectativa é de intensa procura ao longo da semana por parte de trabalhadores em busca de uma nova oportunidade de ingressar ou retornar ao mercado formal de trabalho.