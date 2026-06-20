Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras articulam ações conjuntas para acelerar a duplicação da RJ-106 na divisa dos municípiosFoto: Douglas Smmithy
Duplicação da RJ-106 ganha novo fôlego com união entre Macaé e Rio das Ostras
Prefeitos reforçam pedido ao Governo do Estado e defendem obra como solução para congestionamentos, acidentes e desenvolvimento regional
Alunos de Rio das Ostras assumem papel de jornalistas digitais em projeto inovador
Projeto desenvolvido em escola do Âncora coloca estudantes na produção de notícias e fortalece o uso consciente das plataformas digitais
Arte ganha novos talentos em Rio das Ostras com sorteio de vagas para cursos gratuitos de cultura
Mais de 250 candidatos disputam oportunidades em formação em cerâmica e mentoria artística promovidas pela Fundação Rio das Ostras de Cultura
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Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
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