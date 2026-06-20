Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras articulam ações conjuntas para acelerar a duplicação da RJ-106 na divisa dos municípios - Foto: Douglas Smmithy

Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras articulam ações conjuntas para acelerar a duplicação da RJ-106 na divisa dos municípiosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/06/2026 11:06 | Atualizado 20/06/2026 11:07

Rio das Ostras - O trânsito diário entre Macaé e Rio das Ostras voltou ao centro das discussões políticas da região. A mobilização pela duplicação de um dos trechos mais movimentados da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) ganhou força após a formalização de um pedido conjunto dos prefeitos Welberth Rezende e Carlos Augusto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. A proposta prevê a ampliação de um segmento de menos de 10 quilômetros na divisa entre os dois municípios, considerado estratégico para a mobilidade e o desenvolvimento econômico do Norte Fluminense.

A iniciativa foi reforçada nesta semana, quando a administração de Rio das Ostras detalhou os impactos positivos esperados com a obra e confirmou o envio de um documento solicitando uma reunião com o governador interino, desembargador Ricardo Couto. O objetivo é apresentar a importância da intervenção e buscar apoio para a execução do projeto.

Além do pedido oficial, os dois gestores discutiram estratégias conjuntas para impulsionar a pauta. A avaliação é de que a duplicação poderá reduzir os constantes congestionamentos registrados na rodovia, aumentar a segurança dos motoristas e facilitar o deslocamento diário de milhares de trabalhadores, estudantes e moradores que circulam entre as duas cidades.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas de Rio das Ostras, a modernização da RJ-106 é considerada uma demanda prioritária para a região, com reflexos diretos na qualidade de vida da população e no fortalecimento das atividades econômicas.

A expectativa é que a ampliação da capacidade da rodovia também favoreça a circulação de mercadorias, estimule novos investimentos e impulsione setores como comércio, indústria, turismo e prestação de serviços, que dependem da integração entre os municípios.

Outro ponto destacado pela administração municipal é o potencial da obra para reduzir acidentes em um trecho que registra intenso fluxo de veículos e concentra parte importante da dinâmica econômica regional.

Rio das Ostras informou ainda que seguirá acompanhando as negociações e apoiando iniciativas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura compartilhada com Macaé, defendendo que a duplicação da RJ-106 representa um investimento capaz de beneficiar não apenas as duas cidades, mas toda a região.