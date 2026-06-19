Empresários e representantes da Rio+ Saneamento discutiram alternativas para reduzir os impactos das tarifas de água e esgoto sobre o comércio de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Empresários e representantes da Rio+ Saneamento discutiram alternativas para reduzir os impactos das tarifas de água e esgoto sobre o comércio de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:10

Rio das Ostras - Os empresários de Rio das Ostras intensificaram a mobilização em busca de uma solução para o aumento das tarifas de água e esgoto cobradas dos estabelecimentos comerciais do município. A preocupação com os custos operacionais levou representantes do setor produtivo a uma reunião com dirigentes da Rio+ Saneamento para discutir alternativas que amenizem os impactos financeiros sobre as empresas locais.

O encontro reuniu integrantes do Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau e da Câmara de Dirigentes Lojistas, entidades que representam centenas de empreendedores da cidade. Segundo os participantes, as cobranças atuais têm afetado desde pequenos comércios até empresas de maior porte, gerando preocupação com a sustentabilidade dos negócios e possíveis reflexos nos preços pagos pelos consumidores.

Durante a reunião, os representantes do setor empresarial defenderam a necessidade de maior transparência na composição das tarifas e a criação de mecanismos que permitam adequações à realidade econômica dos estabelecimentos comerciais.

A Rio+ Saneamento informou que está aberta ao diálogo e manifestou disposição para analisar as demandas apresentadas pelas entidades. De acordo com a CDL de Rio das Ostras, a concessionária também sinalizou a criação de um canal mais próximo de atendimento aos associados, que representam cerca de 500 empresários do município.

A presidente da CDL Rio das Ostras, Patrícia Valverde, e o presidente do Convention Bureau, Paulo César "PC" Trindade, participaram das discussões e defenderam medidas que reduzam os impactos financeiros enfrentados pelo comércio local.

Representando a concessionária, estiveram presentes o diretor regulatório e institucional, Carlos Gontijo, o diretor superintendente regional de Rio das Ostras, Christian Portugal, e o coordenador comercial regional, Diogo Câmara, que ouviram as reivindicações e reafirmaram o compromisso de manter as negociações abertas.

Para o setor produtivo, o diálogo representa um passo importante na busca por soluções equilibradas, capazes de preservar a competitividade das empresas e minimizar os efeitos das tarifas sobre a economia local. As entidades empresariais informaram que continuarão acompanhando as tratativas e cobrando avanços nas discussões.