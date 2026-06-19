Projeto de modernização vai utilizar tecnologia de ponta e visitas técnicas para atualizar o cadastro territorial de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Projeto de modernização vai utilizar tecnologia de ponta e visitas técnicas para atualizar o cadastro territorial de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/06/2026 13:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras inicia uma das maiores ações de modernização administrativa dos últimos anos e aposta na tecnologia para conhecer melhor seu território e aprimorar os serviços oferecidos à população. O município começou a implantar um amplo projeto de atualização cadastral e georreferenciamento, que utilizará ferramentas digitais de alta precisão para criar uma base de dados integrada e mais eficiente.

A iniciativa prevê a contratação de serviços especializados em tecnologia da informação e geoprocessamento, incluindo levantamentos aerofotogramétricos de alta resolução capazes de gerar um retrato detalhado da área urbana. Com essas informações, a administração municipal terá acesso a um banco de dados geográfico corporativo, reunindo informações estratégicas em uma única plataforma.

A expectativa é que a nova estrutura tecnológica contribua diretamente para o planejamento das políticas públicas. Áreas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, mobilidade urbana, segurança, meio ambiente e arrecadação poderão compartilhar informações atualizadas, permitindo decisões mais rápidas e investimentos mais eficientes.

Uma das etapas mais importantes do projeto será o Boletim de Informação Cadastral, que levará equipes técnicas a diferentes bairros do município. Os profissionais visitarão imóveis para atualizar informações diretamente no local, realizando levantamentos externos das edificações e registrando dados cadastrais por meio de aplicativos móveis e equipamentos de medição a laser.

As equipes atuarão devidamente identificadas com crachá e colete oficial. O documento contará com QR Code direcionando para uma página de informações da Prefeitura, oferecendo mais transparência e segurança aos moradores durante as visitas. Também estarão disponíveis canais oficiais para esclarecimentos junto à Secretaria de Fazenda e à Gerência de Cadastro Imobiliário.

A participação da população será considerada fundamental para o sucesso do trabalho, já que a colaboração dos proprietários contribuirá para a construção de uma base cadastral mais moderna, precisa e alinhada com a realidade do município.

Além de fortalecer a gestão pública, o projeto representa um passo importante na construção do conceito de cidade inteligente. Com informações territoriais atualizadas e integradas, Rio das Ostras amplia sua capacidade de planejamento urbano, melhora a gestão dos recursos públicos e cria condições para oferecer serviços mais eficientes e de melhor qualidade à população.

A modernização também permitirá maior transparência administrativa e facilitará a integração entre as secretarias municipais, criando uma estrutura tecnológica capaz de acompanhar o crescimento da cidade e apoiar seu desenvolvimento sustentável nos próximos anos.