Credenciamento do Hospital Municipal no Programa Agora Tem Especialistas amplia perspectivas para cirurgias e atendimentos especializados em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Credenciamento do Hospital Municipal no Programa Agora Tem Especialistas amplia perspectivas para cirurgias e atendimentos especializados em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras dá mais um passo para fortalecer a saúde pública e ampliar o acesso da população a serviços especializados. O Hospital Municipal foi oficialmente credenciado no Programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal que permitirá ao município captar recursos destinados à realização de cirurgias e à expansão da assistência de média e alta complexidade.

A conquista representa um avanço importante para a rede municipal de saúde, que busca reduzir o tempo de espera por procedimentos e ampliar a oferta de atendimentos especializados. Com a habilitação, a expectativa é acelerar a realização de cirurgias eletivas e fortalecer a estrutura já existente no município.

O novo credenciamento foi anunciado na mesma semana em que representantes da Secretaria Municipal de Saúde participaram do Seminário da Baixada Litorânea sobre o Programa Agora Tem Especialistas, realizado em Búzios. O encontro reuniu gestores municipais, integrantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e representantes do Ministério da Saúde para discutir estratégias de integração regional e fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, apresentou os resultados obtidos por Rio das Ostras na adesão ao programa federal. Segundo ele, as ações desenvolvidas já ampliaram o acesso da população a consultas, exames especializados e cirurgias.

A estratégia de integração regional também foi destacada como uma ferramenta importante para ampliar a capacidade de atendimento dos municípios da Baixada Litorânea, fortalecendo a cooperação entre as cidades e a utilização compartilhada dos serviços especializados.

Os investimentos já apresentam reflexos na rede municipal. Dados do Ministério da Saúde apontam que Rio das Ostras ampliou em quase 200% o número de cirurgias eletivas realizadas em um ano. Entre as ações recentes do programa está a passagem da Carreta Oftalmológica pelo município, que promoveu cerca de 1.300 cirurgias de catarata e mais de 4.600 atendimentos entre os meses de maio e junho.

A administração municipal também trabalha para ampliar a parceria com o Governo Federal e credenciar novas unidades privadas de saúde, aumentando a rede conveniada responsável pela realização de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade.

A subsecretária de Atenção Especializada em Saúde, Deiva Motta, destacou que o modelo adotado fortalece a cooperação entre municípios e amplia a capacidade de atendimento da região, permitindo que mais pacientes tenham acesso a serviços especializados próximos de suas residências.

Com o credenciamento do Hospital Municipal e a ampliação das parcerias, Rio das Ostras aposta em uma rede de saúde mais estruturada, eficiente e preparada para atender à crescente demanda da população por serviços especializados.