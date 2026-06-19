Parque Natural Municipal dos Pássaros receberá a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Debate sobre água e sustentabilidade vai mobilizar Rio das Ostras
15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente acontece no Parque dos Pássaros e vai definir propostas e representantes do Conselho Municipal
Contas de água no centro do debate e empresários de Rio das Ostras cobram soluções da Rio+ Saneamento
Reunião entre representantes do comércio e a concessionária busca alternativas para reduzir o impacto das tarifas sobre o setor produtivo
Credenciamento federal fortalece Hospital Municipal de Rio das Ostras e abre novas possibilidades na saúde
Adesão ao programa Agora Tem Especialistas fortalece a rede pública, amplia acesso a recursos e reforça a meta de reduzir filas por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos
Transformação digital vai impulsionar a criação de mapa inteligente em Rio das Ostras
Projeto vai atualizar o cadastro territorial com tecnologia de ponta, visitas aos imóveis e integração de dados para fortalecer os serviços públicos
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Sonho do IFRJ em Araruama ganha força após novo passo de Daniela Soares junto ao MEC
Após reuniões em Brasília, prefeita envia carta de compromisso ao MEC e formaliza o interesse do município para implantação da unidade
Marcelo Magno anuncia início dos pagamentos do PIPE em julho
Programa garante incentivo mensal para estudantes da rede municipal de Arraial do Cabo e prevê bônus para alunos aprovados. Beneficiários também receberão os valores retroativos de março, abril e maio
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