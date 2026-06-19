Parque Natural Municipal dos Pássaros receberá a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Parque Natural Municipal dos Pássaros receberá a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras abre espaço para que moradores, especialistas, instituições e representantes da sociedade civil participem das decisões que vão influenciar o futuro ambiental do município. A cidade promoverá, no próximo dia 20 de junho, a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, um encontro que terá como tema "Segurança Hídrica: Governança e Sustentabilidade no Contexto Municipal" e pretende debater desafios e soluções para a preservação dos recursos naturais.

O evento será realizado das 8h às 17h, no Parque Natural Municipal dos Pássaros, localizado na Rua Petrópolis, s/nº, no Jardim Mariléa. A programação prevê palestras, debates, grupos de trabalho e a eleição dos novos representantes da sociedade civil e de instituições públicas que integrarão o Conselho Municipal de Meio Ambiente para o biênio 2026-2028.

Mais do que um encontro técnico, a conferência será um espaço de participação popular voltado à construção de propostas para a gestão ambiental do município. As discussões deverão abordar estratégias para fortalecer a preservação dos recursos hídricos, ampliar a sustentabilidade e contribuir para o planejamento ambiental de Rio das Ostras.

Os interessados poderão realizar a inscrição antecipadamente pela internet e escolher o eixo temático em que desejam participar durante os grupos de trabalho. Também haverá credenciamento presencial no dia do evento, das 8h às 10h30. Após esse horário, as inscrições serão encerradas. Os participantes que solicitarem terão direito a certificado.

A programação começa com o credenciamento e a solenidade de abertura, seguida da leitura e aprovação do regimento interno. Um dos destaques será a palestra da professora doutora Beatriz Rohden Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, que apresentará reflexões sobre a segurança hídrica e os desafios ambientais enfrentados pelos municípios.

Durante a tarde, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para elaborar propostas que poderão orientar futuras políticas públicas ambientais da cidade. As sugestões serão apresentadas e submetidas à aprovação coletiva antes da votação dos representantes que formarão o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

A conferência reforça a importância da participação da sociedade na construção de políticas públicas e busca ampliar o diálogo entre poder público, instituições e comunidade na defesa dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável de Rio das Ostras.

As inscrições antecipadas estão disponíveis por meio de formulário eletrônico, e a expectativa é reunir diferentes segmentos da sociedade em um dia dedicado à preservação ambiental e ao planejamento do futuro do município.