Alunos da Escola Municipal Padre José Dilson participam da produção da Revista Digital Escolar e desenvolvem habilidades de comunicação e tecnologia - Foto: Divulgação

Alunos da Escola Municipal Padre José Dilson participam da produção da Revista Digital Escolar e desenvolvem habilidades de comunicação e tecnologiaFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2026 11:06

Rio das Ostras - As salas de aula de Rio das Ostras estão ganhando um novo papel na era digital. Mais do que consumidores de informações, estudantes da rede municipal passam a atuar como produtores de conteúdo, aprendendo a pesquisar, escrever, analisar fatos e utilizar a tecnologia de forma responsável. A iniciativa faz parte do projeto Revista Digital Escolar, desenvolvido na Escola Municipal Padre José Dilson, no bairro Âncora, e voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Coordenado pelos professores Celso Ricardo e Daiana Dias, o projeto integra as ações de Educação Digital promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e transforma o cotidiano escolar em pauta jornalística. Reportagens, entrevistas, artigos, registros de atividades e notícias produzidas pelos próprios estudantes passam a compor uma publicação digital construída de forma colaborativa.

A proposta vai além da produção de textos. Durante o processo, os alunos desenvolvem competências relacionadas à pesquisa, interpretação de informações, revisão, pensamento crítico e comunicação, habilidades consideradas fundamentais para a formação acadêmica e para a participação ativa na sociedade.

O trabalho acompanha as diretrizes da Política Nacional de Educação Digital, da Base Nacional Comum Curricular na área de Computação e da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, que incentivam o uso ético, criativo e consciente das tecnologias no ambiente escolar.

Em um cenário marcado pela velocidade das redes sociais e pelo grande volume de informações compartilhadas diariamente, o projeto também prepara os estudantes para identificar fontes confiáveis, verificar conteúdos e compreender os impactos que a comunicação exerce na vida das pessoas.

Segundo a coordenação do Programa Ostralab de Computação e Inovação Pedagógica, a educação digital amplia a participação dos jovens e fortalece valores como respeito, diálogo e responsabilidade na construção do conhecimento.

Além de estimular a leitura e a escrita, a iniciativa incentiva o protagonismo estudantil e aproxima a escola das novas linguagens utilizadas pelas gerações mais conectadas, transformando a tecnologia em ferramenta de aprendizagem e cidadania.

Para a Secretaria Municipal de Educação, experiências como a Revista Digital Escolar contribuem para consolidar uma educação pública inovadora e alinhada às demandas do século XXI, preparando os estudantes para os desafios de um mundo cada vez mais digital.

O professor Celso Ricardo destaca que a comunicação tem o poder de aproximar pessoas e criar conexões. "Assim como a Copa do Mundo une diferentes povos pelo esporte, a Educação Midiática aproxima pessoas pelo diálogo, pela ética na comunicação e pela construção coletiva do conhecimento", afirma.

Ao investir em projetos que unem tecnologia, criatividade e participação estudantil, Rio das Ostras fortalece uma nova forma de ensinar e aprender, em que os alunos deixam de ser apenas espectadores para se tornarem protagonistas da própria formação.