Sorteio eletrônico definirá os participantes dos cursos gratuitos de cerâmica e mentoria artística em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Arte ganha novos talentos em Rio das Ostras com sorteio de vagas para cursos gratuitos de cultura
Mais de 250 candidatos disputam oportunidades em formação em cerâmica e mentoria artística promovidas pela Fundação Rio das Ostras de Cultura
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Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Contas de água no centro do debate e empresários de Rio das Ostras cobram soluções da Rio+ Saneamento
Reunião entre representantes do comércio e a concessionária busca alternativas para reduzir o impacto das tarifas sobre o setor produtivo
Credenciamento federal fortalece Hospital Municipal de Rio das Ostras e abre novas possibilidades na saúde
Adesão ao programa Agora Tem Especialistas fortalece a rede pública, amplia acesso a recursos e reforça a meta de reduzir filas por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos
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