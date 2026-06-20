Sorteio eletrônico definirá os participantes dos cursos gratuitos de cerâmica e mentoria artística em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Sorteio eletrônico definirá os participantes dos cursos gratuitos de cerâmica e mentoria artística em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2026 11:06

Rio das Ostras - A expectativa de dezenas de artistas e apaixonados pela cultura já tem data para chegar ao fim em Rio das Ostras. A Fundação Rio das Ostras de Cultura realiza, na próxima terça-feira, 24 de junho, às 17h, o sorteio eletrônico que vai definir os participantes dos cursos gratuitos de Cerâmica e de Mentoria Artística e Técnica com Identidade Cultural. A transmissão será feita ao vivo pelas plataformas oficiais da instituição e ficará gravada para consulta pública, garantindo transparência em todo o processo.

A lista dos inscritos foi publicada na edição 1973 do Jornal Oficial do Município e revelou a grande procura pelas atividades. Ao todo, 254 pessoas se candidataram às vagas oferecidas, demonstrando o crescente interesse da população pelas iniciativas de formação artística e valorização da cultura local.

O Curso de Cerâmica concentrou a maior demanda, com 231 inscritos para apenas 30 vagas. As aulas serão realizadas na Fundição de Artes e Ofícios, no bairro Colinas, e os participantes serão distribuídos em três turmas de dez alunos. Uma delas funcionará às terças-feiras, das 13h30 às 15h30, enquanto as outras duas ocorrerão às quartas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

Já o Projeto de Mentoria Artística e Técnica com Identidade Cultural recebeu 23 inscrições para 20 vagas disponíveis. As atividades acontecerão na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, no Centro da cidade, às quintas-feiras, das 9h30 às 11h30.

A proposta dos cursos é incentivar a formação de novos artistas, fortalecer a produção cultural e preservar saberes tradicionais, ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população a atividades gratuitas de qualificação e desenvolvimento criativo.

Além do aprendizado técnico, as iniciativas estimulam a troca de experiências entre participantes, promovendo a valorização da identidade cultural do município e incentivando a economia criativa como ferramenta de desenvolvimento social.

Com o sorteio público, a Fundação Rio das Ostras de Cultura reforça seu compromisso com a democratização do acesso às políticas culturais e com a ampliação das oportunidades para artistas, artesãos e novos talentos da cidade.