Atletas da AFAR representaram Rio das Ostras em competição regional realizada no município de PiraíFoto: Divulgação
AFAR conquista pódio em Piraí e reforça protagonismo do judô de Rio das Ostras no cenário estadual
Equipe riostrense garantiu medalha, somou pontos importantes no ranking e manteve destaque entre as associações filiadas à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
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Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Conferência de Saúde abre espaço para moradores ajudarem a definir os rumos do SUS em Rio das Ostras
Evento reúne população, profissionais e representantes de entidades para debater desafios, prioridades e propostas para fortalecer a saúde pública no município
Capacitação nacional fortalece atuação da Guarda de Rio das Ostras e amplia foco em segurança humanizada
Agentes participam de treinamento promovido pelo Ministério da Justiça para aperfeiçoar técnicas operacionais, tomada de decisão e proteção aos direitos humanos
Mais de 500 vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos disponibiliza 502 oportunidades para diferentes níveis de experiência e reforça perspectivas de contratação no município
Alunos de Rio das Ostras assumem papel de jornalistas digitais em projeto inovador
Projeto desenvolvido em escola do Âncora coloca estudantes na produção de notícias e fortalece o uso consciente das plataformas digitais
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