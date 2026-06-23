Atletas da AFAR representaram Rio das Ostras em competição regional realizada no município de Piraí - Foto: Divulgação

Atletas da AFAR representaram Rio das Ostras em competição regional realizada no município de PiraíFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 10:53 | Atualizado 23/06/2026 10:55

Rio das Ostras - AFAR voltou a representar Rio das Ostras com destaque em mais uma competição oficial do calendário da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. A equipe participou, no último sábado (20), do Torneio Inter-Regional de Judô, realizado em Piraí, e retornou para casa com medalha, boas colocações e mais pontos importantes na temporada.

Mesmo com uma delegação enxuta, formada por apenas quatro atletas, a Associação Fênix de Atletas Riostrenses mostrou competitividade diante de adversários de diferentes regiões do estado. O principal resultado veio com L. Valentim, que conquistou a medalha de bronze e garantiu lugar no pódio da competição.

Ágatha Nogueira terminou sua participação na quinta colocação, enquanto Ana Brandão encerrou o torneio em sétimo lugar. Já o atleta Pedro Augusto não conseguiu pontuar nesta edição, mas integrou a equipe que representou o município no evento.

Os resultados reforçam o trabalho desenvolvido pela associação, que segue entre os principais projetos esportivos de Rio das Ostras. Segundo dados da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, a AFAR continua como a agremiação riostrense mais bem classificada nos rankings da modalidade.

O desempenho alcançado em Piraí também evidencia a importância da formação esportiva realizada pela equipe técnica. Sob a orientação do sensei Luiz Miguel, os atletas vêm acumulando participações em competições oficiais e ampliando a presença do município nos tatames fluminenses.

A participação no Torneio Inter-Regional representa mais um capítulo da trajetória da AFAR, que segue investindo no desenvolvimento de novos talentos e fortalecendo o nome de Rio das Ostras no judô estadual.