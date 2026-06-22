Participação popular será fundamental na construção de propostas para o futuro da saúde pública em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Participação popular será fundamental na construção de propostas para o futuro da saúde pública em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 22/06/2026 10:16

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras terá a oportunidade de transformar opiniões, necessidades e experiências em propostas concretas para o futuro da saúde pública municipal. Marcada para o dia 27 de junho, a 15ª Conferência Municipal de Saúde promete reunir moradores, profissionais da área, gestores e representantes de instituições em um amplo debate sobre os desafios e avanços do Sistema Único de Saúde.

Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil", o encontro será realizado das 8h às 18h, na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão. O credenciamento para participação presencial acontecerá no próprio local, entre 8h e 9h.

Mais do que um evento institucional, a conferência representa um espaço de escuta e construção coletiva. Durante o encontro, os participantes terão a missão de discutir propostas voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde e à melhoria dos serviços oferecidos à população.

Os debates serão divididos em quatro grandes eixos temáticos. Entre os assuntos que estarão em pauta estão o fortalecimento da democracia e do direito à saúde, o financiamento do SUS, os impactos das emergências climáticas sobre a saúde pública e os desafios para garantir um atendimento cada vez mais integrado, eficiente e humanizado.

As propostas elaboradas nos grupos de trabalho serão analisadas e votadas em plenária. Após aprovação, seguirão para a etapa estadual da conferência, contribuindo para a construção de políticas públicas em níveis mais amplos.

A mobilização para ampliar a participação popular começou antes mesmo da realização do evento. Integrantes do Conselho Municipal de Saúde estiveram em pontos públicos da cidade ouvindo moradores, recolhendo sugestões e apresentando a importância da conferência como instrumento democrático de participação social.

A expectativa é reunir diferentes segmentos da sociedade em torno de um objetivo comum: fortalecer o SUS e construir soluções que atendam às necessidades reais da população. Em um momento de desafios crescentes para a saúde pública, a conferência surge como uma oportunidade para que a voz dos moradores participe diretamente das decisões que impactam o atendimento e a qualidade de vida no município.