Participação popular será fundamental na construção de propostas para o futuro da saúde pública em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Conferência de Saúde abre espaço para moradores ajudarem a definir os rumos do SUS em Rio das Ostras
Evento reúne população, profissionais e representantes de entidades para debater desafios, prioridades e propostas para fortalecer a saúde pública no município
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Capacitação nacional fortalece atuação da Guarda de Rio das Ostras e amplia foco em segurança humanizada
Agentes participam de treinamento promovido pelo Ministério da Justiça para aperfeiçoar técnicas operacionais, tomada de decisão e proteção aos direitos humanos
Mais de 500 vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos disponibiliza 502 oportunidades para diferentes níveis de experiência e reforça perspectivas de contratação no município
Alunos de Rio das Ostras assumem papel de jornalistas digitais em projeto inovador
Projeto desenvolvido em escola do Âncora coloca estudantes na produção de notícias e fortalece o uso consciente das plataformas digitais
Arte ganha novos talentos em Rio das Ostras com sorteio de vagas para cursos gratuitos de cultura
Mais de 250 candidatos disputam oportunidades em formação em cerâmica e mentoria artística promovidas pela Fundação Rio das Ostras de Cultura
Duplicação da RJ-106 ganha novo fôlego com união entre Macaé e Rio das Ostras
Prefeitos reforçam pedido ao Governo do Estado e defendem obra como solução para congestionamentos, acidentes e desenvolvimento regional
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