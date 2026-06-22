Guardas municipais participam de treinamento voltado ao uso responsável da força e ao aperfeiçoamento profissional - Foto: Divulgação

Guardas municipais participam de treinamento voltado ao uso responsável da força e ao aperfeiçoamento profissionalFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 10:16

Rio das Ostras - A qualificação profissional ganhou reforço na Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras com a participação de agentes em uma das mais importantes capacitações nacionais voltadas à segurança pública. O treinamento, realizado em Macaé, reúne profissionais de diferentes municípios para atualizar procedimentos, aperfeiçoar técnicas operacionais e fortalecer uma atuação baseada na legalidade, na proteção da vida e no respeito aos direitos humanos.

A formação integra o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força, iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Prefeitura de Macaé. O programa busca padronizar protocolos de atuação e preparar os agentes para enfrentar situações de risco com mais técnica, equilíbrio emocional e capacidade de resposta.

Durante o curso, os participantes passam por uma rotina intensa de aulas teóricas e práticas. O conteúdo aborda temas considerados fundamentais para a segurança pública moderna, como postura profissional, comunicação em situações de conflito, gerenciamento de crises, análise de cenários operacionais e tomada de decisões sob pressão.

A capacitação também inclui estudos sobre comportamento humano, aspectos psicológicos relacionados à atividade policial e técnicas de contenção e imobilização. Outro ponto importante é o treinamento para utilização segura de equipamentos de menor potencial ofensivo, seguindo normas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

De acordo com a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, os servidores foram escolhidos de forma estratégica para atuar posteriormente como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. A proposta é ampliar o alcance da formação e levar os novos procedimentos para todo o efetivo da corporação.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a modernização da segurança pública, investindo na valorização profissional e na preparação contínua dos agentes que atuam diariamente na proteção da população.

Mais do que atualizar técnicas operacionais, o treinamento busca fortalecer uma cultura de atuação responsável, eficiente e alinhada às melhores práticas nacionais, contribuindo para um serviço cada vez mais qualificado e próximo da comunidade.