Material entorpecente foi apreendido durante ação da Polícia Militar na Extensão SerramarFoto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio das Ostras - Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas acabou preso na noite desta segunda-feira (22) no bairro Extensão Serramar, em Rio das Ostras. A ocorrência foi registrada durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do 32º BPM, que intensificavam o monitoramento em áreas consideradas estratégicas do município.
Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito chamou a atenção dos agentes ao demonstrar comportamento considerado incomum ao perceber a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os policiais identificaram que ele havia descartado um objeto momentos antes.
Após buscas no local, os militares encontraram pedras de crack, material que, de acordo com a corporação, estava relacionado à prática de tráfico de entorpecentes. O homem foi detido no local e conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia.
Na unidade policial, o caso foi apresentado à autoridade de plantão. Após a análise da ocorrência e do material apreendido, o suspeito permaneceu preso e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.
A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento preventivo continuam sendo realizadas em diferentes regiões de Rio das Ostras com o objetivo de combater a criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população.