Material entorpecente foi apreendido durante ação da Polícia Militar na Extensão Serramar - Foto: Divulgação

Material entorpecente foi apreendido durante ação da Polícia Militar na Extensão SerramarFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 11:00

Rio das Ostras - Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas acabou preso na noite desta segunda-feira (22) no bairro Extensão Serramar, em Rio das Ostras. A ocorrência foi registrada durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do 32º BPM, que intensificavam o monitoramento em áreas consideradas estratégicas do município.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito chamou a atenção dos agentes ao demonstrar comportamento considerado incomum ao perceber a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os policiais identificaram que ele havia descartado um objeto momentos antes.

Após buscas no local, os militares encontraram pedras de crack, material que, de acordo com a corporação, estava relacionado à prática de tráfico de entorpecentes. O homem foi detido no local e conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, o caso foi apresentado à autoridade de plantão. Após a análise da ocorrência e do material apreendido, o suspeito permaneceu preso e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento preventivo continuam sendo realizadas em diferentes regiões de Rio das Ostras com o objetivo de combater a criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população.