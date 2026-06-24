Equipes realizaram inspeção em Cantagalo para verificar denúncias sobre movimentação irregular de barro na região - Foto: Divulgação

Equipes realizaram inspeção em Cantagalo para verificar denúncias sobre movimentação irregular de barro na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 11:41

Rio das Ostras - Moradores de Cantagalo colocaram um possível problema ambiental no radar das autoridades de Rio das Ostras. Após denúncias sobre um suposto transbordo irregular de barro em uma área da localidade, equipes da Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública realizaram uma fiscalização para verificar a situação e identificar eventuais riscos ao meio ambiente e à população.

A vistoria ocorreu nesta segunda-feira, dia 22, e contou com a presença do secretário Carlos Menegasi e de agentes da Guarda Civil Municipal. Durante a ação, a equipe percorreu a área apontada nas denúncias para avaliar as condições do terreno e levantar informações que possam esclarecer a origem e a legalidade da movimentação de material observada pelos moradores.

A preocupação envolve possíveis impactos ambientais e reflexos para a segurança de quem vive nas proximidades. Por isso, todo o material e as informações obtidas durante a inspeção passarão por análise técnica dos setores competentes do município.

Segundo a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, caso sejam identificadas irregularidades relacionadas à movimentação de solo ou ao descarte inadequado de material, os responsáveis poderão responder às medidas administrativas e legais previstas na legislação vigente.

A fiscalização faz parte das ações de monitoramento realizadas em diferentes pontos da cidade, especialmente em áreas onde há registros de denúncias relacionadas ao meio ambiente e à ocupação do solo.

A administração municipal destacou ainda que a participação da população tem papel fundamental na identificação de situações que possam representar riscos ambientais ou comprometer a qualidade de vida das comunidades. As denúncias recebidas pelos canais oficiais seguem sendo encaminhadas para apuração e acompanhamento pelos órgãos responsáveis.