Procissão marítima e homenagens aos pescadores estarão entre os momentos mais marcantes da Festa de São Pedro na Boca da Barra - Foto: Ilustração

Procissão marítima e homenagens aos pescadores estarão entre os momentos mais marcantes da Festa de São Pedro na Boca da BarraFoto: Ilustração

Publicado 24/06/2026 11:41

Rio das Ostras - A tradição que ajudou a construir a identidade de Rio das Ostras voltará a ocupar o centro das atenções nos próximos dias. A comunidade da Boca da Barra receberá mais uma edição da Festa de São Pedro, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário cultural do município. Entre os dias 26 e 28 de junho, moradores e visitantes encontrarão uma programação que reunirá religiosidade, cultura popular, gastronomia, esporte e música em homenagem ao padroeiro dos pescadores.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial da cidade, a festa preservará costumes ligados à pesca artesanal e às raízes históricas da comunidade. Durante três dias, o local se transformará em um grande espaço de convivência, fortalecendo tradições que atravessam gerações e mantêm viva a memória dos primeiros moradores da região.

A programação terá início na sexta-feira, dia 26, às 18h, com apresentação do DJ Junior Lima. Em seguida, subirão ao palco a cantora Sarah Freitas e o artista Jonas Machado, que apresentarão repertórios voltados ao sertanejo e ao forró.

No sábado, dia 27, as atividades começarão pela manhã com um aulão de zumba. À tarde, o Espaço Gastronômico abrirá as portas para receber o público com diversas opções de pratos e sabores tradicionais. A programação musical contará com apresentações de Forró Gamadinho, Nenel do Forró, Nada Combinado e Baiaco do Forró. A noite também reservará espaço para a tradicional Quadrilha da Tia Joana, que levará ao público uma apresentação especial inspirada nas festas juninas.

O domingo, dia 28, será marcado pelos momentos mais simbólicos da celebração. A programação começará às 8h com uma partida de futebol entre moradores e pescadores. Às 10h será celebrada a missa dedicada a São Pedro, seguida pela tradicional procissão marítima, às 11h30, um dos momentos mais aguardados da festa. O encerramento ficará por conta dos shows de Forró Du Capim, Bruna França e Josiel Maia.

Mais do que uma festa, a celebração reforçará a ligação histórica de Rio das Ostras com o mar e homenageará os homens e mulheres que construíram a trajetória da cidade por meio da pesca. O evento também destacará a importância da preservação das manifestações culturais que fazem parte da identidade local.

A Festa de São Pedro será realizada pela Associação de Moradores da Boca da Barra, com recursos oriundos de emenda impositiva da Câmara Municipal e apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da administração municipal.