Representantes da Educação e do Ministério Público discutiram estratégias para avaliar e aprimorar a estrutura das escolas municipaisFoto: Reprodução
Escolas de Rio das Ostras passam por raio-x inédito que vai orientar investimentos e melhorias na rede municipal
Ferramenta apresentada pelo Ministério Público permitirá mapear infraestrutura, acessibilidade, segurança e condições de funcionamento das unidades de ensino
Denúncia de moradores leva fiscalização a Cantagalo e coloca movimentação de barro sob investigação em Rio das Ostras
Vistoria técnica mobilizou equipes da Guarda Municipal após suspeita de descarte irregular de material e possíveis impactos ambientais na localidade
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Celebração dedicada ao padroeiro dos pescadores reunirá procissão marítima, gastronomia, atrações culturais e apresentações musicais entre os dias 26 e 28 de junho
Maior festival cultural do estado confirma programação e inclui Rio das Ostras e Sana no roteiro
Evento celebra os 80 anos do Sesc com mais de 500 horas de atrações e programação espalhada por 27 localidades fluminenses
Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
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