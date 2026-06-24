Representantes da Educação e do Ministério Público discutiram estratégias para avaliar e aprimorar a estrutura das escolas municipais - Foto: Reprodução

Representantes da Educação e do Ministério Público discutiram estratégias para avaliar e aprimorar a estrutura das escolas municipaisFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2026 11:41

Rio das Ostras - Escolas de Rio das Ostras estão prestes a passar por uma avaliação detalhada que poderá influenciar diretamente os próximos investimentos na educação pública do município. A iniciativa reúne gestores educacionais, conselhos da área e representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para criar um diagnóstico amplo das condições estruturais das unidades de ensino.

O debate aconteceu na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, durante um encontro que apresentou a ferramenta Autovistoria das Escolas. O sistema foi desenvolvido para reunir informações estratégicas sobre a realidade das escolas públicas e auxiliar na definição de prioridades para melhorias na rede municipal.

A proposta prevê a aplicação de um questionário abrangente, capaz de identificar pontos que impactam diretamente o cotidiano de alunos, professores e profissionais da educação. Entre os itens avaliados estão abastecimento de água potável, rede de esgoto, fornecimento de energia elétrica, climatização das salas, conservação predial, acessibilidade e segurança.

O levantamento permitirá uma visão mais precisa das necessidades de cada unidade escolar, contribuindo para a elaboração de ações voltadas à melhoria da infraestrutura e da qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

O encontro reuniu diretores escolares, representantes dos conselhos de Educação, Alimentação Escolar e Fundeb, além de integrantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Educação e do Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público.

Além da infraestrutura das escolas, a reunião também abordou diretrizes previstas no novo Plano Nacional de Educação, que estabelece metas e estratégias para o setor nos próximos anos. A discussão destacou a importância do planejamento e da aplicação eficiente de recursos públicos para garantir ambientes escolares mais seguros, acessíveis e preparados para atender a comunidade estudantil.

A expectativa é que os dados coletados pela Autovistoria das Escolas sirvam como base para futuras intervenções e investimentos, fortalecendo a rede municipal e contribuindo para uma educação cada vez mais estruturada e eficiente.