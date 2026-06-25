Canal oficial da Saúde de Rio das Ostras passa a divulgar informações, campanhas e serviços diretamente pelo WhatsAppFoto: Divulgação
Saúde de Rio das Ostras ganha canal oficial no WhatsApp para aproximar serviços da população e combater desinformação
Nova ferramenta permitirá acesso rápido a campanhas, atendimentos, programas e informações confiáveis diretamente no celular dos moradores
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Encontro reuniu especialistas, entidades, universidades e representantes da sociedade para definir prioridades ambientais e eleger novo Conselho Municipal de Meio Ambiente
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Ferramenta apresentada pelo Ministério Público permitirá mapear infraestrutura, acessibilidade, segurança e condições de funcionamento das unidades de ensino
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Celebração dedicada ao padroeiro dos pescadores reunirá procissão marítima, gastronomia, atrações culturais e apresentações musicais entre os dias 26 e 28 de junho
Maior festival cultural do estado confirma programação e inclui Rio das Ostras e Sana no roteiro
Evento celebra os 80 anos do Sesc com mais de 500 horas de atrações e programação espalhada por 27 localidades fluminenses
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"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
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