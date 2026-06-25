Canal oficial da Saúde de Rio das Ostras passa a divulgar informações, campanhas e serviços diretamente pelo WhatsApp - Foto: Divulgação

Canal oficial da Saúde de Rio das Ostras passa a divulgar informações, campanhas e serviços diretamente pelo WhatsAppFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 09:55

Rio das Ostras - A informação passará a chegar mais rápido ao celular dos moradores de Rio das Ostras. Com o objetivo de aproximar a população dos serviços públicos e ampliar o acesso a orientações confiáveis, o município lançou um Canal Oficial de Informações da Saúde no WhatsApp, ferramenta que reunirá notícias, campanhas, avisos e atualizações sobre a rede municipal de atendimento.

A iniciativa nasce em um momento em que a circulação de informações corretas pode fazer a diferença no acesso aos serviços de saúde e até mesmo na prevenção de doenças. Por meio do canal, os usuários terão acesso direto a conteúdos produzidos pelos setores oficiais da administração municipal, reduzindo o risco de informações incompletas ou falsas.

O novo espaço digital concentrará comunicados relacionados à Atenção Primária e à Atenção Especializada, além de divulgar campanhas de vacinação, ações preventivas, funcionamento das unidades de saúde, programas municipais, atendimentos especializados, orientações médicas e notícias de interesse coletivo.

O cadastro é simples e gratuito. Após acessar o link disponibilizado pelo município, o usuário passará a receber as atualizações diretamente pelo aplicativo de mensagens mais utilizado pelos brasileiros.

A ferramenta será administrada pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, com foco exclusivo na divulgação de conteúdos relacionados à área da Saúde. Além de receber os comunicados, os participantes poderão compartilhar as mensagens com familiares, amigos e outros moradores, ampliando o alcance das informações.

Segundo a administração municipal, o canal foi criado para fortalecer a comunicação direta com a população e facilitar o acesso a dados atualizados sobre os serviços oferecidos pela rede pública.

A expectativa é que a nova plataforma se transforme em uma ponte permanente entre os cidadãos e os serviços de saúde, contribuindo para uma população mais informada, consciente e preparada para utilizar os recursos disponíveis no município.