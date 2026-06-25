Participantes da Conferência Municipal de Meio Ambiente debateram segurança hídrica, sustentabilidade e políticas ambientais para Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Participantes da Conferência Municipal de Meio Ambiente debateram segurança hídrica, sustentabilidade e políticas ambientais para Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 09:56

Rio das Ostras - A preservação da água, o enfrentamento das mudanças climáticas e o planejamento ambiental estiveram no centro das discussões que mobilizaram especialistas, representantes de instituições e moradores durante a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras. Realizado no Parque Natural Municipal dos Pássaros, em Jardim Mariléa, o encontro consolidou propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável do município e definiu a nova composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente para o biênio 2026-2028.

Com o tema “Segurança Hídrica: Governança e Sustentabilidade no Contexto Municipal”, a conferência abriu espaço para reflexões sobre desafios cada vez mais presentes no cotidiano das cidades, como a preservação dos recursos hídricos, a ocupação sustentável do território e a adaptação aos impactos climáticos.

Ao longo do encontro, participantes de diferentes segmentos analisaram caminhos para fortalecer a gestão ambiental local. As discussões resultaram em propostas que deverão servir de base para ações futuras voltadas à proteção dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida da população.

A programação contou com a palestra da professora e doutora Beatriz Rohden Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, que abordou os desafios da segurança hídrica diante das transformações ambientais e urbanas enfrentadas pelos municípios brasileiros.

Com 74 participantes inscritos, a conferência foi dividida em dois grupos temáticos. Um deles debateu soluções baseadas na natureza aplicadas à gestão dos recursos hídricos. O outro concentrou as discussões sobre gestão de riscos e estratégias para aumentar a resiliência climática da cidade.

Representantes de universidades, associações comunitárias, entidades ambientais, instituições ligadas à pesca artesanal, sindicatos e órgãos técnicos participaram das atividades e contribuíram para a construção dos relatórios aprovados durante o evento.

A conferência também marcou a eleição das instituições que integrarão o Conselho Municipal de Meio Ambiente nos próximos dois anos. O colegiado terá a missão de acompanhar, avaliar e colaborar na formulação das políticas ambientais do município, fortalecendo a participação popular nas decisões relacionadas ao desenvolvimento sustentável de Rio das Ostras.

O novo conselho será composto por representantes da sociedade civil, órgãos técnicos e instituições públicas, ampliando o diálogo entre diferentes setores na construção de soluções para os desafios ambientais da cidade.