Pesquisador da Universidade de Oxford conheceu projetos que colocam Rio das Ostras entre os exemplos de inovação na gestão pública - Foto: Divulgação

Pesquisador da Universidade de Oxford conheceu projetos que colocam Rio das Ostras entre os exemplos de inovação na gestão públicaFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 12:59

Rio das Ostras - Rio das Ostras passou a integrar o roteiro de uma pesquisa internacional que busca identificar experiências capazes de transformar a relação entre governos e cidadãos. O município recebeu a visita do pesquisador Adam Sheriff, da Universidade de Rio das Ostras passou a integrar o roteiro de uma pesquisa internacional que busca identificar experiências capazes de transformar a relação entre governos e cidadãos. O município recebeu a visita do pesquisador Adam Sheriff, da Universidade de Oxford , na Inglaterra, que desenvolve um estudo sobre a digitalização dos serviços públicos e o impacto da tecnologia na construção de administrações mais eficientes, acessíveis e transparentes.

De origem egípcia, Adam Sheriff esteve na cidade acompanhado por representantes da Colab, empresa responsável pelos canais digitais de atendimento disponibilizados à população, para conhecer de perto as soluções implantadas pelo programa Rio das Ostras Digital. Durante a agenda técnica, ele acompanhou iniciativas voltadas à modernização da gestão pública, à simplificação de procedimentos administrativos e à ampliação do acesso da população aos serviços municipais por meio de plataformas digitais.

O levantamento conduzido pela Universidade de Oxford reúne experiências consideradas bem-sucedidas em diferentes cidades e procura compreender como a inovação tecnológica pode reduzir a burocracia, melhorar a prestação de serviços e aproximar o cidadão do poder público. A proposta é utilizar os resultados obtidos para elaborar estratégias que possam ser adaptadas a outras realidades, especialmente ao país de origem do pesquisador.

A escolha de Rio das Ostras como uma das cidades analisadas demonstra o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas pelo município no campo da transformação digital. Nos últimos anos, a administração pública ampliou a oferta de serviços on-line, investiu na integração de plataformas eletrônicas e reduziu etapas presenciais em diversos procedimentos, oferecendo mais agilidade, praticidade e eficiência para moradores e empreendedores.

Além da apresentação dos projetos, a visita também promoveu uma troca de conhecimentos entre o pesquisador e a equipe técnica da Prefeitura. O encontro permitiu compartilhar metodologias, discutir desafios enfrentados pelos governos na era digital e apresentar soluções que têm contribuído para tornar os serviços públicos mais rápidos, acessíveis e transparentes.

Ao abrir espaço para esse intercâmbio internacional, Rio das Ostras fortalece sua imagem como um município que aposta na inovação para qualificar a gestão pública e melhorar a experiência do cidadão, consolidando-se como referência em governo digital no cenário regional.