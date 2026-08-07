Pesquisador da Universidade de Oxford conheceu projetos que colocam Rio das Ostras entre os exemplos de inovação na gestão públicaFoto: Divulgação
Oxford escolhe Rio das Ostras para estudo sobre inovação no serviço público
Pesquisador da universidade inglesa visita o município para conhecer experiências de transformação digital que vêm modernizando o atendimento ao cidadão
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Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
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