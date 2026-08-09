Seleção busca profissionais para atuar como Tradutores e Intérpretes de Libras na rede municipalFoto / Ilustração
Rio das Ostras abre seleção para intérpretes de Libras com salário de R$ 2,2 mil
Processo oferece duas vagas imediatas, cadastro de reserva e contrato temporário de até 24 meses; inscrições serão presenciais no dia 11 de agosto
Viatura da PM é levada e caso termina em abordagem na Amaral Peixoto
Mulher foi detida após supostamente entrar no veículo em Barra de São João e seguir até Rio das Ostras; circunstâncias da ocorrência ainda serão esclarecidas
Duas décadas da Lei Maria da Penha reforçam luta contra a violência em Rio das Ostras
Encontro reúne setores da rede de proteção e amplia debate sobre acolhimento, medidas protetivas, saúde e autonomia financeira
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Denúncia sobre carne leva Procon e Vigilância a fiscalizar supermercado em Rio das Ostras
Ação conjunta apurou relato de consumidor, identificou necessidade de ajustes em câmara frigorífica e reforçou orientações sobre segurança alimentar
Oxford escolhe Rio das Ostras para estudo sobre inovação no serviço público
Pesquisador da universidade inglesa visita o município para conhecer experiências de transformação digital que vêm modernizando o atendimento ao cidadão
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
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