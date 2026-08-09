Seleção busca profissionais para atuar como Tradutores e Intérpretes de Libras na rede municipal - Foto / Ilustração

Seleção busca profissionais para atuar como Tradutores e Intérpretes de Libras na rede municipalFoto / Ilustração

Publicado 09/08/2026 11:15

Rio das Ostras - Duas oportunidades com salário de R$ 2.236,85 Duas oportunidades com salário de R$ 2.236,85 estarão em disputa em Rio das Ostra s. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social abriu processo seletivo para contratação temporária de Tradutores e Intérpretes de Libras. Além das vagas imediatas, a seleção também formará cadastro de reserva para futuras convocações.

As inscrições serão realizadas exclusivamente nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, das 8h às 17h, de forma presencial, na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, localizada na Rua Raul Seixas, s/nº, Quadra 4, Lote 5, no Jardim Campomar, ao lado do Supermercado Extra.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A jornada será de 20 horas semanais. A classificação dos candidatos ocorrerá por meio da análise de títulos e da experiência profissional apresentada no processo de inscrição.

Para participar, o candidato deverá possuir formação em Curso Normal, com Formação de Professores, Normal Superior ou Pedagogia. Também será exigida certificação em Libras emitida pelo CAS, Pró-Libras ou Letras Libras, conforme os critérios estabelecidos no edital.

No momento da inscrição, os interessados deverão apresentar a documentação exigida em original e cópia. A análise dos documentos será utilizada para a avaliação dos títulos e da experiência profissional, conforme os critérios de pontuação definidos pela seleção.

A contratação temporária atende à necessidade de profissionais habilitados para a comunicação em Libras e reforça a importância da acessibilidade nos serviços públicos. Para além da vaga de trabalho, a atuação do intérprete contribui para ampliar o acesso de pessoas surdas às informações, aos atendimentos e às políticas públicas oferecidas pelo município.

Os candidatos devem conferir com atenção todos os requisitos antes de comparecer ao local de inscrição. Informações sobre documentação, critérios de pontuação, atribuições dos profissionais, classificação e demais etapas estão disponíveis no Edital nº 004/2026, publicado na edição nº 1995 do Jornal Oficial do Município.

A recomendação é que os interessados consultem o edital completo antes da inscrição para evitar pendências na apresentação dos documentos.