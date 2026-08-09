Ocorrência terminou com abordagem na Rodovia Amaral Peixoto - Foto / Reprodução de Rede Social

Ocorrência terminou com abordagem na Rodovia Amaral PeixotoFoto / Reprodução de Rede Social

Publicado 09/08/2026 18:14

Rio das Ostras - Uma ocorrência inusitada envolvendo uma viatura da Uma ocorrência inusitada envolvendo uma viatura da Polícia Militar ganhou repercussão neste domingo (9) em perfis de notícias e páginas privadas nas redes sociais. Segundo informações preliminares divulgadas nessas publicações, uma mulher teria supostamente entrado no veículo em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, e seguido pela Rodovia Amaral Peixoto em direção a Rio das Ostras.

O caso chamou atenção pela sequência pouco comum dos acontecimentos. Conforme os relatos iniciais, o deslocamento terminou nas proximidades do McDonald’s, no bairro Costa Azul, onde a mulher teria sido localizada e abordada por policiais militares.

Após a interceptação, a mulher foi conduzida para os procedimentos cabíveis. A dinâmica exata da ocorrência, porém, ainda não foi esclarecida oficialmente pelas autoridades.

Ainda de acordo com as informações preliminares que circulam nas redes sociais, a viatura teria sofrido diversas avarias durante o episódio. Até o momento, não foram divulgados dados oficiais sobre a extensão dos danos ou sobre as circunstâncias em que eles ocorreram.

Relatos também apontam que a mulher apresentava comportamento alterado no momento da abordagem. A informação ainda depende de confirmação oficial, assim como os fatos que antecederam a entrada dela na viatura.

A ocorrência teve início em Barra de São João e terminou em Rio das Ostras, mas os detalhes sobre a sequência dos fatos, a eventual motivação e as medidas adotadas após a abordagem ainda não foram oficialmente informados.

A Polícia Militar ainda não havia se manifestado sobre o caso até a publicação desta matéria. Por isso, as informações divulgadas nas redes sociais são tratadas como preliminares e poderão ser confirmadas, corrigidas ou complementadas após o posicionamento oficial das autoridades.

A equipe de reportagem acompanha a ocorrência e busca informações junto aos órgãos responsáveis para esclarecer o caso.

