Material encontrado por policiais durante patrulhamento na região do Palmital, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Material encontrado por policiais durante patrulhamento na região do Palmital, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2026 16:09

Rio das Ostras - Uma sacola deixada nas proximidades de uma abordagem policial terminou no centro de uma ocorrência no bairro Palmital, em Rio das Ostras. Dentro dela, policiais do 32º BPM encontraram drogas, dinheiro, celulares e um cartão de crédito. Uma sacola deixada nas proximidades de uma abordagem policial terminou no centro de uma ocorrência no bairro Palmital, em Rio das Ostras. Dentro dela, policiais do 32º BPM encontraram drogas, dinheiro, celulares e um cartão de crédito. Três pessoas foram abordadas durante a ação , mas acabaram liberadas após a autoridade policial registrar o caso como abandono de material.

A ocorrência teve início durante um patrulhamento realizado por equipes do PATAMO da 3ª Companhia, com apoio do setor de inteligência da unidade. Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram um grupo em atitude considerada suspeita. Com a aproximação das equipes, dois homens tentaram fugir, enquanto uma mulher permaneceu no local.

Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram abordar os três envolvidos. Durante as buscas nas proximidades do ponto da abordagem, a equipe encontrou uma sacola com 75 pedras de crack, que totalizavam 52,5 gramas, além de cinco papelotes de cocaína, com peso aproximado de seis gramas.

Também foram encontrados R$ 236 em dinheiro, dois aparelhos celulares e um cartão de crédito. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência passou pela análise da autoridade policial.

Após a avaliação dos fatos, o registro foi classificado como abandono de material. Não houve, segundo as informações divulgadas pela corporação, confirmação de que as drogas e os demais objetos pertenciam aos três abordados. Por isso, eles foram liberados após os procedimentos na delegacia.

O material apreendido permaneceu na unidade policial para as medidas previstas na investigação.

A ação integra o trabalho de patrulhamento realizado pelo 32º BPM em diferentes pontos de Rio das Ostras, com atenção a áreas apontadas pelas forças de segurança como locais que exigem presença policial e ações de prevenção.