Material encontrado por policiais durante patrulhamento na região do Palmital, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Drogas e dinheiro são abandonados durante ação do 32º BPM em Rio das Ostras
Patrulhamento no Palmital terminou com apreensão de crack, cocaína, celulares e R$ 236; três pessoas foram abordadas e liberadas após registro da ocorrência
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Dois PMs recebem prisão disciplinar após viatura ser furtada em Barra de São João
Mulher de 29 anos levou o veículo até Rio das Ostras, foi presa e encaminhada ao sistema prisional; caso resgata episódio semelhante ocorrido em 2017
Viatura da PM é levada e caso termina em abordagem na Amaral Peixoto
Mulher foi detida após supostamente entrar no veículo em Barra de São João e seguir até Rio das Ostras; circunstâncias da ocorrência ainda serão esclarecidas
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