Luciano Ferreira: membro do PCC - Divulgação

Luciano Ferreira: membro do PCCDivulgação

Publicado 15/07/2026 08:11

Rio - Policiais militares prenderam Luciano Mariano Ferreira da Silva, de 32 anos, integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (14). A ação ocorreu por meio de informações do Disque Denúncia.



A operação aconteceu através de agentes do 32º BPM (Macaé) e do 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ).



Depois de receberem informações sobre o paradeiro de Luciano, os policiais foram até a Estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Jardim Patrícia - dominado pela facção Comando Vermelho (CV) -, e conseguiram prender o foragido, que não resistiu à prisão.



Ele é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, e possui uma pena de quatro anos restante, em regime fechado.



As equipes levaram o sentenciado para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde confirmaram o mandado de prisão. Após os trâmites necessários, ele será transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio e ficará sob custódia à disposição da Justiça de Presidente Prudente.



A ficha criminal de Luciano inclui anotações por tráfico de drogas e condutas relacionadas; ameaça; violação de domicílio; e lesão corporal resultante de violência doméstica contra mulher. Além disso, ele já teve duas passagens pelo sistema prisional do Rio, sendo a primeira em abril de 2013, por tráfico de drogas, e foi libertado em julho do mesmo ano, e a segunda em junho de 2023, quando realizaram a transferência dele para o estado de São Paulo, pelo mesmo processo da prisão desta terça. As duas detenções aconteceram em Rio das Ostras.



O Disque Denúncia solicita que, quem tiver informações sobre o paradeiro de foragidos da justiça, entre em contato através dos seguintes canais de atendimento:



Central de Atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (utilizando uma técnica de processamento de dados que elimina ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato garantido.

Saiba mais