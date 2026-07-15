Luciano Ferreira: membro do PCCDivulgação
A operação aconteceu através de agentes do 32º BPM (Macaé) e do 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ).
Depois de receberem informações sobre o paradeiro de Luciano, os policiais foram até a Estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Jardim Patrícia - dominado pela facção Comando Vermelho (CV) -, e conseguiram prender o foragido, que não resistiu à prisão.
Ele é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, e possui uma pena de quatro anos restante, em regime fechado.
As equipes levaram o sentenciado para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde confirmaram o mandado de prisão. Após os trâmites necessários, ele será transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio e ficará sob custódia à disposição da Justiça de Presidente Prudente.
A ficha criminal de Luciano inclui anotações por tráfico de drogas e condutas relacionadas; ameaça; violação de domicílio; e lesão corporal resultante de violência doméstica contra mulher. Além disso, ele já teve duas passagens pelo sistema prisional do Rio, sendo a primeira em abril de 2013, por tráfico de drogas, e foi libertado em julho do mesmo ano, e a segunda em junho de 2023, quando realizaram a transferência dele para o estado de São Paulo, pelo mesmo processo da prisão desta terça. As duas detenções aconteceram em Rio das Ostras.
O Disque Denúncia solicita que, quem tiver informações sobre o paradeiro de foragidos da justiça, entre em contato através dos seguintes canais de atendimento:
Central de Atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (utilizando uma técnica de processamento de dados que elimina ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato garantido.
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