Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto de Dia dos Pais, foi recapturado em Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação
Após obterem as informações da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) e do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) foram ao local indicado, na Rua Nelson Ramos, onde localizaram e prenderam o foragido, que não resistiu. Os policiais, então, verificaram que havia um mandado de recaptura contra ele, emitido pela Vara de Execuções Penais (VEP).
Em seguida, as equipes levaram Emanuel para a 53ª DP (Mesquita). Ele cumpria pena de 19 anos de detenção por associação para tráfico de drogas, referente a um processo de 2017.
Após todos os procedimentos legais, o homem foi levado de volta ao sistema prisional em uma das unidades da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde ficará sob custódia à disposição da Justiça.
O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a localização de foragidos da justiça entre em contato pelos seguintes canais:
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