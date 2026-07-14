Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto de Dia dos Pais, foi recapturado em Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Rio - Policiais militares recapturaram o fugitivo Emanuel Salles dos Santos, de 28 anos, conhecido como "Trepa", no bairro Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (13). A prisão ocorreu após informações do Disque Denúncia. Ele não retornou à prisão depois de ter recebido o indulto do Dia dos Pais em agosto do ano passado.
fotogaleria
Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto, foi recapturado após informações do Disque Denúncia - Divulgação
Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto de Dia dos Pais, foi recapturado em Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação


Após obterem as informações da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) e do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) foram ao local indicado, na Rua Nelson Ramos, onde localizaram e prenderam o foragido, que não resistiu. Os policiais, então, verificaram que havia um mandado de recaptura contra ele, emitido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Em seguida, as equipes levaram Emanuel para a 53ª DP (Mesquita). Ele cumpria pena de 19 anos de detenção por associação para tráfico de drogas, referente a um processo de 2017.

Após todos os procedimentos legais, o homem foi levado de volta ao sistema prisional em uma das unidades da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde ficará sob custódia à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a localização de foragidos da justiça entre em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou altera informações que possam identificar uma pessoa)
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato Garantido