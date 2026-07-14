Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto de Dia dos Pais, foi recapturado em Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Emanuel Salles dos Santos, que havia fugido da prisão após indulto de Dia dos Pais, foi recapturado em Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 14/07/2026 07:46

Rio - Policiais militares recapturaram o fugitivo Emanuel Salles dos Santos, de 28 anos, conhecido como "Trepa", no bairro Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (13). A prisão ocorreu após informações do Disque Denúncia. Ele não retornou à prisão depois de ter recebido o indulto do Dia dos Pais em agosto do ano passado.