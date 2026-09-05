O suspeito permanece à disposição da Justiça - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

O suspeito permanece à disposição da JustiçaFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 05/09/2026 16:30

Rio das Ostras - O tráfico de drogas ganhou uma forma inusitada de cobrança em uma ocorrência registrada na sexta-feira (4), O tráfico de drogas ganhou uma forma inusitada de cobrança em uma ocorrência registrada na sexta-feira (4), em Rio das Ostras. Um homem de 31 anos foi preso no bairro Casa Grande e, segundo a Polícia Militar, estava com uma máquina de cartão que seria utilizada para receber pagamentos pela venda de entorpecentes.

A abordagem resultou também na apreensão de drogas e outros materiais. Entre os entorpecentes encontrados, de acordo com a PM, estavam maconha, skank e cocaína.

A máquina de cartão chamou a atenção dos policiais por, segundo a corporação, estar relacionada à comercialização das drogas. O equipamento teria sido usado para facilitar o pagamento das vendas, substituindo o dinheiro em espécie nas transações investigadas.

O homem foi detido e levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A droga, a máquina de cartão e os demais materiais apreendidos foram apresentados às autoridades para os procedimentos de investigação.

A prisão ocorreu durante uma ação de policiamento no bairro Casa Grande. O caso será apurado pela Polícia Civil, que deverá analisar o material recolhido e as circunstâncias apontadas pelos policiais na abordagem.

O suspeito permanece à disposição da Justiça. A acusação de tráfico será analisada no curso do processo, com direito à defesa e ao contraditório.

A ocorrência chama atenção pela utilização de um equipamento normalmente associado ao comércio formal em uma atividade que, segundo a investigação policial, estaria ligada à venda de drogas.