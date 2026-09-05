O suspeito permanece à disposição da JustiçaFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil
Máquina de cartão usada no tráfico leva homem à prisão em Rio das Ostras
Suspeito de 31 anos foi detido no bairro Casa Grande; PM apreendeu maconha, skank, cocaína e outros materiais
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Motorista é preso acusado de estuprar adolescente durante viagem
Jovem de 17 anos denunciou violência sexual durante trajeto entre o Rio e Rio das Ostras; suspeito foi localizado pela Polícia Civil no Centro
Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
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Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
Ruas entram no radar de operação para recuperar vias em Rio das Ostras
Equipes atuarão em diferentes bairros com tapa-buracos, patrolamento e nivelamento; fiscalização vai indicar os pontos que terão prioridade
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