Equipes de manutenção atuarão em diferentes pontos de Rio das Ostras com serviços de recuperação, patrolamento e nivelamento das vias - Foto: Divulgação

Equipes de manutenção atuarão em diferentes pontos de Rio das Ostras com serviços de recuperação, patrolamento e nivelamento das viasFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2026 12:18

Rio das Ostras - “Quando a rua está em boas condições, muda tudo para quem mora aqui. A gente consegue sair de casa com mais tranquilidade e sabe que o carro, a moto e até quem passa a pé terão menos dificuldade”, afirma o morador João Nunes.

Nesta semana, uma das equipes estará na Avenida Leandro Sarzedas. Outra frente será direcionada para Nova Cidade, com intervenções na Rua Santa Mônica e no Eixo Viário. A Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, também fará parte da programação.

O trabalho terá ainda uma equipe volante, responsável por acompanhar trechos fiscalizados pela Secretaria e realizar intervenções conforme a necessidade identificada no local. A estratégia permitirá que novos pontos sejam incorporados à programação, de acordo com as condições encontradas pelas equipes.

Entre os locais que estarão no radar da fiscalização estão a Alameda Campomar, no trecho entre o Posto Trevo e a Patrulha de Casimiro de Abreu; a Rua Santa Catarina, em Cidade Praiana, em toda a extensão; e a Rua José Davi, em Cidade Beira-Mar, também ao longo de toda a via.

A identificação dos trechos com maior desgaste será usada para definir a prioridade dos serviços. A intenção é direcionar os trabalhos para os pontos que mais precisam de recuperação e melhorar as condições de circulação.

Para quem depende das ruas todos os dias, pequenas mudanças podem representar uma diferença significativa. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres dividem o mesmo espaço e sentem de formas diferentes os efeitos de buracos, desníveis e irregularidades no pavimento.

A programação também incluirá serviços de patrolamento e nivelamento. Nesta sexta-feira (4), as equipes estarão previstas para atuar na localidade do Âncora e na Enseada, em um trecho da Rua Félix Pacheco.

As ações buscarão corrigir irregularidades e melhorar as condições de circulação. O acompanhamento das vias também permitirá identificar novos pontos que necessitem de intervenção.

Mais do que uma questão de conservação, a qualidade das ruas interfere diretamente na rotina dos moradores. Uma via recuperada pode facilitar o acesso ao trabalho, à escola, ao comércio e aos serviços públicos, além de contribuir para deslocamentos mais seguros.

“Para quem mora no bairro, não é apenas uma questão de asfalto. É poder passar pela rua sem preocupação, principalmente nos horários de maior movimento. Quando o serviço chega, a gente sente que o nosso dia a dia também melhora”, destaca a dona de casa Elizabeth Cardim.