Equipe técnica de Rio das Ostras participou de visita ao Concrete Show, em São Paulo, para conhecer novas tecnologias da construção civil - Foto: Divulgação

Equipe técnica de Rio das Ostras participou de visita ao Concrete Show, em São Paulo, para conhecer novas tecnologias da construção civilFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2026 15:11

Rio das Ostras - Uma obra pública começa muito antes de o primeiro equipamento entrar em funcionamento. Por trás de cada projeto existem escolhas que podem definir prazo, custo, qualidade e durabilidade. Uma obra pública começa muito antes de o primeiro equipamento entrar em funcionamento. Por trás de cada projeto existem escolhas que podem definir prazo, custo, qualidade e durabilidade. Foi com esse olhar que engenheiros, arquitetos e técnicos de Rio das Ostras participaram de uma visita técnica ao Concrete Show, em São Paulo, considerado um dos principais encontros da construção civil e da infraestrutura na América Latina.

A participação permitiu que profissionais ligados à estrutura municipal conhecessem de perto materiais, equipamentos, tecnologias e soluções sustentáveis apresentadas por empresas de diferentes segmentos. A ideia é ampliar o repertório técnico das equipes e identificar alternativas que possam fazer sentido para a realidade das obras públicas do município.

Mais do que acompanhar novidades do mercado, a visita colocou os profissionais em contato com experiências e soluções que já integram projetos da construção civil. O conhecimento adquirido pode contribuir para análises mais criteriosas na elaboração de projetos, na escolha de materiais e no planejamento de futuras intervenções.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Wayner Fajardo, destacou que a aproximação com o setor permite avaliar novas possibilidades antes de sua eventual aplicação nos projetos municipais.

“A nossa participação permite conhecer, de perto, soluções que já estão sendo utilizadas no setor da construção civil. O objetivo é trazer esse conhecimento para Rio das Ostras e avaliar o que pode ser aplicado à nossa realidade, contribuindo para projetos mais eficientes, econômicos e sustentáveis e, consequentemente, para a melhoria das obras e dos serviços oferecidos à população”, afirmou.

A busca por novas tecnologias ganha importância em um cenário no qual as cidades precisam conciliar crescimento urbano, controle de recursos públicos e qualidade das estruturas entregues à população. Materiais mais adequados, técnicas atualizadas e soluções sustentáveis podem representar ganhos de eficiência quando avaliados de acordo com as características de cada projeto.

A visita também proporcionou troca de experiências entre os servidores e profissionais de diferentes áreas da construção civil. Esse contato amplia o conhecimento das equipes e pode contribuir para o aperfeiçoamento das práticas adotadas pelo município.

O Concrete Show South America chegou à 17ª edição com uma programação voltada à cadeia da construção civil e da infraestrutura. Realizado no São Paulo Expo, o evento reuniu mais de 450 marcas e profissionais do setor, além de apresentar equipamentos, materiais, tecnologias e soluções para diferentes etapas de uma obra.

A programação incluiu ainda conteúdos técnicos, demonstrações práticas e oportunidades de relacionamento entre profissionais e empresas. Para os representantes de Rio das Ostras, o contato direto com esse ambiente permite acompanhar tendências e conhecer alternativas que podem ser analisadas para futuras aplicações.

O resultado de uma visita como essa não aparece necessariamente de forma imediata. O principal ganho está na capacitação e na atualização dos profissionais responsáveis por transformar projetos em estruturas que chegam ao cotidiano da população.

Ao levar sua equipe técnica para conhecer o que há de mais recente no setor, Rio das Ostras amplia o debate sobre como executar obras com planejamento, eficiência e responsabilidade. A próxima etapa será avaliar quais dessas soluções podem, de fato, sair dos estandes e chegar aos projetos municipais.