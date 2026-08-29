Equipamentos para mineração de criptomoedas são apreendidos Divulgação
Operação descobre estrutura clandestina de mineração em Rio das Ostras
Polícias Militar e Civil apreendem 13 máquinas de criptomoedas e equipamentos durante investigação de furto em Palmital
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Defesa Civil ganha força regional e Macaé debate novas estratégias
Seminário em Cabo Frio reúne Municípios, Bombeiros e Ministério Público para ampliar prevenção de desastres e anuncia proposta de nova estrutura
Alerta no celular pode evitar perda de consultas em Rio das Ostras
Pacientes encaminhados para a rede estadual recebem mensagens pelo WhatsApp e precisam confirmar os atendimentos para garantir a vaga
Masterclass em Rio das Ostras ensina como acessar recursos públicos
Encontro gratuito vai orientar profissionais da cultura sobre editais, fontes de financiamento, planejamento e prestação de contas
Ex-prefeito Marcelino Borba enfrenta ação de R$ 3,1 milhões na Justiça
Processo aponta suposto superfaturamento em contratos sem licitação e teve revelia decretada contra o ex-gestor
Câmara de Rio das Ostras homenageia nomes que fortalecem o esporte
Sessão também reconheceu projetos e eventos esportivos e aprovou R$ 100 mil em créditos para ações culturais
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