Equipamentos para mineração de criptomoedas são apreendidos - Divulgação

Equipamentos para mineração de criptomoedas são apreendidos Divulgação

Publicado 29/08/2026 15:07

Rio das Ostras - Treze máquinas de mineração de criptomoedas, 13 fontes de energia e um notebook foram encontrados em uma estrutura clandestina descoberta por policiais em Palmital, em Rio das Ostras. A instalação foi localizada na noite de sexta-feira (28), Treze máquinas de mineração de criptomoedas, 13 fontes de energia e um notebook foram encontrados em uma estrutura clandestina descoberta por policiais em Palmital, em Rio das Ostras. A instalação foi localizada na noite de sexta-feira (28), durante uma ação conjunta do 32º Batalhão de Polícia Militar e da 128ª Delegacia de Polícia , que apurava informações relacionadas a um furto.

A descoberta levou os agentes a uma estrutura montada para abrigar equipamentos de alto desempenho utilizados na mineração de criptomoedas. No local, segundo as informações da ocorrência, havia indícios de utilização irregular de energia elétrica para manter o funcionamento das máquinas.

Entre os materiais apreendidos estão 13 equipamentos Antminer S19, modelo utilizado para mineração de criptomoedas, 13 fontes de energia APW12 e um notebook da marca Samsung. Todo o material foi encaminhado para a 128ª DP, onde permaneceu apreendido à disposição da autoridade policial.

A mineração de criptomoedas depende de equipamentos com elevada capacidade de processamento e pode exigir grande quantidade de energia elétrica. As máquinas encontradas no imóvel estavam instaladas em uma estrutura que, segundo os policiais, funcionava de forma clandestina.

A localização ocorreu após as equipes receberem informações sobre um possível furto. Durante as diligências, os policiais identificaram o imóvel e encontraram os equipamentos. A partir da descoberta, a estrutura passou a fazer parte da apuração conduzida pela Polícia Civil.

Apesar dos indícios identificados no local, a ocorrência foi registrada como furto. Caberá à investigação esclarecer a origem dos equipamentos, as condições de funcionamento da estrutura e eventual responsabilidade por outras irregularidades relacionadas ao imóvel e ao fornecimento de energia.

A ação também reforça a importância da troca de informações entre as forças de segurança. A atuação conjunta entre policiais militares e civis permitiu que uma investigação iniciada a partir de uma ocorrência de furto levasse à identificação de uma estrutura que chamou a atenção pelo volume de equipamentos instalados.

O comando do 32º BPM destacou a integração entre as forças de segurança e ressaltou a participação da população no fornecimento de informações que possam ajudar na identificação de atividades suspeitas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 ou pelo Disque-Denúncia.

O caso segue sob investigação na 128ª Delegacia de Polícia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre responsáveis pela estrutura ou sobre eventuais prisões relacionadas à mineração encontrada no local.