Chefs Franklin, Vinicius Moura e Eduardo Tavares vão comandar uma noite especial de sabores em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Chefs Franklin, Vinicius Moura e Eduardo Tavares vão comandar uma noite especial de sabores em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2026 11:49

Rio das Ostras - Sabores marcantes, técnica, criatividade, encontros e Sabores marcantes, técnica, criatividade, encontros e alta gastronomia estarão à mesa em uma noite que promete movimentar Rio das Ostras . No dia 3 de setembro, a cidade receberá dois nomes que ganharam destaque no MasterChef Profissionais para a segunda edição do Jantar Master, experiência gastronômica que também terá a participação do chef Eduardo Tavares.

O jantar será realizado na Galleria Restaurante & Eventos e reunirá Franklin, vice-campeão da quinta temporada do reality, e Vinicius Moura, finalista da mesma edição. Ao lado deles, Eduardo Tavares completará o trio responsável pela criação do menu.

A proposta vai levar o público por uma sequência de seis preparações, entre entradas, pratos principais e sobremesas. Cada chef apresentará criações próprias, com combinações que misturam ingredientes brasileiros, técnicas contemporâneas e diferentes referências da gastronomia.

Entre as entradas, Eduardo Tavares assinará o Porco, milho e sálvia, com barriga de porco glaceada, creme de milho tostado, picles de mini milho e crocante de sálvia.

A outra opção será criada por Vinicius Moura e terá mini polvo grelhado, húmus de feijão-branco, tartar de tomate braseado e tapenade.

Nos pratos principais, Franklin apresentará Peixe do dia, couve-flor e karê. A criação de Vinicius será o Cupim, acompanhado de gateau de mandioquinha e queijo minas curado, vinagrete de feijão-manteiguinha e beurre blanc.

A etapa das sobremesas também terá combinações que fogem do convencional. Franklin levará à mesa Banana, caramelo e missô, com banana caramelizada, creme anglaise de missô, streusel, óleo de capim-santo e sorvete de banana.

Eduardo Tavares ficará responsável por Café, doce de leite e pistache, que reunirá sorvete de café, doce de leite caseiro, terra de brownie, pistache e calda morna de café.

Além da experiência gastronômica, o jantar poderá atrair visitantes de outras cidades interessados em conhecer de perto o trabalho dos chefs. A realização também reforça o potencial de Rio das Ostras como destino para eventos que unem gastronomia, entretenimento e turismo.

A participação será mediante reserva e terá custo de R$ 255 por pessoa. A reserva será confirmada após o pagamento integral.

Com um menu criado especialmente para a ocasião e a presença de três chefs com trajetórias distintas, o Jantar Master promete transformar a mesa em palco para uma noite de sabores, encontros e novas experiências gastronômicas.