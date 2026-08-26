Alex Moczy e Loenni Mazzei integram o elenco da comédia Fim?, que será apresentada na sexta-feira em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Alex Moczy e Loenni Mazzei integram o elenco da comédia Fim?, que será apresentada na sexta-feira em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 13:35

Rio das Ostras - Duas noites, duas propostas e um mesmo convite: sair de casa e deixar a arte conduzir a experiência. O Duas noites, duas propostas e um mesmo convite: sair de casa e deixar a arte conduzir a experiência. O Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras , terá um fim de semana de contrastes, com humor na sexta-feira, dia 28, e música autoral no sábado, dia 29. As duas apresentações terão início às 20h.

A programação começa com a comédia Fim?, que levará ao palco Alex Moczy e Loenni Mazzei. A história acompanha um casal após sete anos de casamento, quando a relação já não parece a mesma e os dois precisam revisitar momentos da própria trajetória para tentar entender em que ponto se perderam.

Entre lembranças, conflitos e situações comuns da vida a dois, o espetáculo transforma as diferenças de um casal em matéria-prima para o humor. A montagem também propõe uma reflexão sobre mudanças, escolhas e recomeços, com uma pergunta que atravessa toda a história: será que o fim representa realmente uma despedida ou pode ser o começo de outra fase?

A peça mistura momentos leves e divertidos com passagens mais densas, em uma narrativa que busca aproximar o público das situações vividas pelos personagens. Brigas, reconciliações, hábitos e pequenas manias aparecem sob uma perspectiva bem-humorada e reconhecível.

No sábado, dia 29, o palco muda de atmosfera. A cantora, compositora e instrumentista Daniele Souza apresentará Entre Brumas e Sol, espetáculo autoral que propõe uma viagem pelas diferentes emoções humanas.

Depois de passar por teatros de Campos dos Goytacazes e Macaé, a apresentação chega a Rio das Ostras com um repertório formado por canções próprias. As músicas percorrem temas como afeto, esperança, presença, transformação e recomeço.

A proposta nasceu de uma reflexão pessoal da artista sobre a necessidade de reconhecer os próprios sentimentos e cuidar da saúde mental. No palco, essa experiência se transforma em música e cria um ambiente de escuta e acolhimento.

"A proposta surgiu da minha própria obra, que já refletia, em muitas canções, essa necessidade urgente de olhar para as minhas emoções e cuidar da saúde mental", explica Daniele.

Formada em Música, a artista construiu sua trajetória a partir de composições autorais e de uma pesquisa que aproxima poesia, interpretação e diferentes possibilidades sonoras. Entre Brumas e Sol marca mais uma etapa desse percurso e reforça sua identidade dentro da Nova MPB.

A programação oferece, assim, duas experiências bastante diferentes para o público. A sexta-feira será dedicada ao humor e às situações que fazem parte das relações humanas. No sábado, a música abrirá espaço para a introspecção, a sensibilidade e a celebração dos sentimentos.