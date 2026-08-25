Novos operadores de trânsito reforçam a orientação e a organização do fluxo de veículos em diferentes pontos de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Novos operadores de trânsito reforçam a orientação e a organização do fluxo de veículos em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2026 13:58

A presença desses profissionais amplia o trabalho de campo e busca tornar a circulação mais segura para quem está ao volante, sobre duas rodas, de bicicleta ou a pé. A atuação ocorre em conjunto com a Guarda Civil Municipal, com atenção especial aos locais que concentram maior fluxo de veículos e pessoas.

A função dos operadores, no entanto, não inclui a aplicação de multas. O trabalho tem caráter educativo e preventivo, com foco na orientação dos usuários das vias, na organização do fluxo e no apoio à mobilidade urbana.

Segundo o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, o reforço acompanha o crescimento do município e a necessidade de novas estratégias para lidar com o aumento da circulação nas ruas.

"Com o crescimento do Município e o aumento da circulação de veículos e pessoas, buscamos ampliar o planejamento e adotar novas soluções para os desafios da mobilidade urbana. A atuação dos operadores representa mais um reforço às equipes que trabalham diariamente para garantir um trânsito mais seguro e eficiente para toda a população", afirmou.

A iniciativa também amplia a presença preventiva das equipes nos principais corredores viários. A orientação direta pode contribuir para reduzir situações de risco, organizar deslocamentos em momentos de maior movimento e facilitar a convivência entre diferentes usuários das vias.

Motoristas, motociclistas e ciclistas também passam a contar com uma atuação mais próxima das equipes responsáveis pelo trânsito, enquanto pedestres recebem orientação em áreas de circulação intensa. A proposta é fortalecer uma cultura de respeito às regras de trânsito e de atenção coletiva.

A medida faz parte das ações municipais voltadas à mobilidade urbana e aposta em uma presença mais constante nas ruas para enfrentar desafios cotidianos do trânsito. Com orientação, prevenção e organização, o objetivo é tornar os deslocamentos mais tranquilos e seguros para quem vive, trabalha e circula por Rio das Ostras.