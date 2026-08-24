Casa de Cultura Bento Costa Júnior receberá novos cursos livres de desenho e escultura em argila - Foto: Divulgação

Casa de Cultura Bento Costa Júnior receberá novos cursos livres de desenho e escultura em argilaFoto: Divulgação

Publicado 24/08/2026 13:53

Rio das Ostras - Um lápis, um pedaço de argila e a vontade de criar podem ser o ponto de partida para uma nova descoberta. Rio das Ostras terá, nas próximas semanas, dois cursos livres voltados a quem deseja transformar curiosidade em habilidade e encontrar na arte uma nova forma de expressão. Um lápis, um pedaço de argila e a vontade de criar podem ser o ponto de partida para uma nova descoberta. Rio das Ostras terá, nas próximas semanas, dois cursos livres voltados a quem deseja transformar curiosidade em habilidade e encontrar na arte uma nova forma de expressão. As atividades de desenho e escultura em argila serão realizadas na Casa de Cultura Bento Costa Júnior , no Centro, com opções para iniciantes e pessoas que já possuem alguma experiência.

O curso de Desenho terá aulas com o professor Bernardo da Silva Pontes e foi pensado para quem deseja aprender ou aprimorar técnicas de desenho. As atividades começam no dia 31 de agosto e serão realizadas sempre às segundas-feiras. O investimento será de R$ 100 por mês, com quatro aulas. As inscrições e informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 98808-1244.

Para quem prefere colocar a criatividade literalmente nas mãos, o curso de Escultura em Argila será uma oportunidade de experimentar formas, texturas e diferentes possibilidades de criação. As aulas serão conduzidas pelo professor Daniel Lima e terão início previsto para 2 de setembro, com participação de jovens e adultos a partir de 16 anos.

As aulas de escultura ocorrerão às quartas-feiras, com duas opções de horário: das 9h às 12h ou das 14h às 17h. Para que cada turma seja formada, será necessário um mínimo de cinco alunos. O investimento será de R$ 120 pelo pacote de quatro aulas. O valor não inclui argila e os demais materiais utilizados durante as atividades, que deverão ser adquiridos pelos participantes conforme orientação do instrutor.

Mais do que ocupar o tempo livre, os cursos criam oportunidades para desenvolver habilidades, estimular a criatividade e ampliar o contato da comunidade com a produção artística. Para quem sempre teve vontade de desenhar ou experimentar a escultura, mas nunca encontrou o momento certo para começar, a programação surge como um convite para tirar a ideia do papel e descobrir novos caminhos por meio da arte.

A Casa de Cultura Bento Costa Júnior está localizada na Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro. Para o curso de escultura, as inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível na internet. Informações e inscrições também podem ser obtidas pelos canais indicados para cada atividade.