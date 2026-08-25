Gustavo Bandeira Miranda celebra os dois pódios conquistados no Saquarema International Cup, em competição de jiu-jítsuFoto: Reprodução
Gustavo Bandeira leva Rio das Ostras ao topo no jiu-jítsu
Lutador conquista ouro no Peso-pluma e prata no Absoluto durante competição internacional em Saquarema
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