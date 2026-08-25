Gustavo Bandeira Miranda celebra os dois pódios conquistados no Saquarema International Cup, em competição de jiu-jítsu - Foto: Reprodução

Gustavo Bandeira Miranda celebra os dois pódios conquistados no Saquarema International Cup, em competição de jiu-jítsuFoto: Reprodução

Publicado 25/08/2026 13:54

Rio das Ostras - Dois pódios, duas categorias e um recado claro sobre a força do esporte de Rio das Ostras. O lutador Gustavo Bandeira Miranda voltou do Saquarema International Cup com uma medalha de ouro e outra de prata, após competir nos dias 22 e 23 de agosto Dois pódios, duas categorias e um recado claro sobre a força do esporte de Rio das Ostras. O lutador Gustavo Bandeira Miranda voltou do Saquarema International Cup com uma medalha de ouro e outra de prata, após competir nos dias 22 e 23 de agosto em uma das disputas de destaque do calendário da modalidade

Representando o município na competição organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), Gustavo foi campeão na categoria Peso-pluma e também garantiu o vice-campeonato no Absoluto, disputa que reúne atletas de diferentes categorias de peso. A dobradinha colocou o riostrense entre os nomes de destaque do torneio.

Na primeira disputa, o lutador confirmou seu desempenho na categoria Peso-pluma e subiu ao lugar mais alto do pódio. Depois, encarou o desafio do Absoluto, enfrentando competidores de diferentes pesos e características físicas. O resultado foi mais uma medalha, desta vez de prata.

A conquista reforça uma trajetória marcada por disciplina, técnica, preparação e competitividade. No jiu-jítsu, cada luta exige estratégia, controle emocional e capacidade de adaptação, características que fizeram a diferença para Gustavo nas duas categorias.

O desempenho também chama atenção para a presença de atletas de Rio das Ostras em competições que reúnem competidores de diferentes regiões e ampliam a visibilidade da modalidade. Para o esporte local, resultados desse porte ajudam a fortalecer referências e mostram aos novos praticantes que o caminho até grandes pódios pode começar dentro da própria cidade.

Gustavo é beneficiário do programa Bolsa Atleta, iniciativa municipal que oferece suporte a esportistas para despesas relacionadas a inscrições, transporte e preparação para competições. O auxílio contempla atletas que representam Rio das Ostras em disputas estaduais, nacionais e internacionais.

O resultado obtido em Saquarema representa, assim, mais do que duas medalhas. O ouro e a prata conquistados pelo lutador mostram a combinação entre talento, dedicação e preparação, além de reforçar o potencial dos atletas riostrenses para alcançar novos desafios dentro e fora do Estado.

Com a conquista, Rio das Ostras ganha mais um capítulo de destaque no jiu-jítsu e amplia sua presença em um cenário esportivo cada vez mais competitivo.