Parceria promove palestras sobre Segurança no Trânsito - Foto: Divulgação

Parceria promove palestras sobre Segurança no TrânsitoFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 12:40

Rio das Ostras - Uma escolha feita na rua pode mudar tudo. É com essa mensagem que estudantes de Rio das Ostras terão contato, nesta terça-feira, dia 18, Uma escolha feita na rua pode mudar tudo. É com essa mensagem que estudantes de Rio das Ostras terão contato, nesta terça-feira, dia 18, com orientações sobre segurança no trânsito, prevenção de acidentes e responsabilidade nas vias . A ação levará informações para duas escolas da rede municipal e pretende transformar situações do cotidiano em aprendizado para alunos e servidores.

A programação será realizada pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, por meio do Núcleo de Gestão Pedagógica, em parceria com a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos dos Goytacazes. A proposta é alcançar principalmente estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, além dos profissionais que atuam nas unidades.

Pela manhã, a atividade acontecerá na Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, no bairro Village, com início previsto para 7h40. À tarde, às 13h15, será a vez do Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança. Cada palestra terá duração aproximada de 45 minutos.

Durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre prevenção de sinistros nas rodovias, direção defensiva, condutas seguras, respeito às normas de circulação e atenção à sinalização. A programação também abordará a responsabilidade de cada pessoa na construção de um trânsito mais seguro.

A ideia é mostrar aos alunos que educação para o trânsito vai muito além de decorar placas ou conhecer regras. Pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e motoristas dividem o mesmo espaço e precisam reconhecer os riscos e respeitar os limites uns dos outros.

Entre os principais pilares da ação estão o respeito às regras, a prevenção de riscos, a proteção aos usuários mais vulneráveis e o exercício da empatia e da cidadania. Para os estudantes, a discussão também aproxima um tema que faz parte da rotina, seja no caminho para a escola, em deslocamentos com a família ou no uso do transporte público.

A iniciativa conta ainda com a colaboração da Concessionária Arteris Fluminense, do Serviço Social do Transporte, Sest, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Senat, unidade de Campos dos Goytacazes.

A Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes fica na Rua Irmã Faustina, s/nº, no Village. Já o Colégio Municipal Professora América Abdalla está localizado na Rua Carlos Viana, s/nº, em Nova Esperança.

Ao levar a discussão para dentro das salas de aula, a ação aposta em uma mudança que começa antes de alguém assumir o volante: aprender a reconhecer o risco, respeitar o outro e entender que, no trânsito, preservar uma vida deve estar sempre acima da pressa.

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