Câmara Municipal de Rio das Ostras receberá encontro gratuito voltado a empreendedores e trabalhadoresFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
Rio das Ostras - Uma ferramenta capaz de criar textos, organizar ideias, ajudar na divulgação de um produto ou até abrir novas possibilidades para um pequeno negócio já faz parte da rotina de muita gente. Mas, para quem empreende, saber usar a tecnologia e entender as regras para trabalhar de forma formal também são desafios. Esses dois assuntos estarão no centro de um encontro gratuito nesta quarta-feira, dia 20, em Rio das Ostras.
O ciclo de palestras será realizado das 8h às 12h, na Câmara Municipal, em Verdes Mares, com uma programação voltada tanto para quem já possui um negócio quanto para quem ainda pretende transformar uma ideia em fonte de renda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível em tinyurl.com/palestraparaempreendedores.
A primeira palestra começa às 8h, com o tema “Faça Sucesso na Era da Inteligência Artificial”. A proposta é apresentar ferramentas de inteligência artificial e mostrar possibilidades de utilização da tecnologia no ambiente empresarial. O conteúdo pode interessar especialmente a pequenos empreendedores que buscam novas formas de divulgar serviços, organizar tarefas e melhorar a rotina dos negócios.
Às 10h, a programação muda o foco para uma questão que ainda gera dúvidas entre muitos trabalhadores: “Trabalho Formal e Bolsa Família: Mitos e Verdades”. A palestra vai abordar as regras relacionadas aos beneficiários do Cadastro Único, o CadÚnico, e do Bolsa Família que desenvolvem ou pretendem desenvolver atividades econômicas formais.
A discussão pretende esclarecer informações sobre trabalho e renda e ajudar os participantes a compreender melhor as possibilidades existentes para quem recebe benefícios sociais e deseja ampliar sua atividade profissional.
Mais do que uma manhã de palestras, a iniciativa coloca na mesma mesa dois assuntos que fazem parte dos novos desafios de quem busca independência financeira: o avanço da tecnologia e a necessidade de informação para tomar decisões com segurança.
O encontro é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A Câmara Municipal de Rio das Ostras fica na Avenida dos Bandeirantes, 2000, em Verdes Mares.