Rio das Ostras terá alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento neste sábado e madrugada de domingoFoto: Douglas Smmithy
Chuva forte e ventos intensos entram no radar em Rio das Ostras
Alerta começa neste sábado e seguirá até 0h de domingo, com previsão de raios e rajadas muito fortes
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