Rio das Ostras terá alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento neste sábado e madrugada de domingo - Foto: Douglas Smmithy

Rio das Ostras terá alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento neste sábado e madrugada de domingoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/08/2026 18:07

Rio das Ostras - O alerta para chuva intensa começa hoje, sábado, dia 15, e seguirá até 0h de domingo, dia 16, em Rio das Ostras. O aviso emitido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, CEMADEN-RJ, O alerta para chuva intensa começa hoje, sábado, dia 15, e seguirá até 0h de domingo, dia 16, em Rio das Ostras. O aviso emitido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, CEMADEN-RJ, prevê chuva acompanhada de raios e rajadas de vento que poderão variar de moderadas a muito fortes

A previsão coloca moradores e visitantes em situação de atenção ao longo deste sábado, principalmente durante os períodos de maior instabilidade. A orientação será evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e outras estruturas que possam oferecer risco diante da força dos ventos.

Quem estiver de carro também deverá redobrar os cuidados. A recomendação será evitar deslocamentos desnecessários durante os momentos de chuva mais intensa e não estacionar veículos sob árvores.

Dentro de casa, portas e janelas deverão permanecer fechadas durante as tempestades. Também será necessário manter distância de cabos elétricos que eventualmente caiam e jamais tentar tocar ou removê-los.

A população deverá acompanhar os alertas e as orientações divulgadas pelos órgãos oficiais ao longo do período de validade do aviso. Mudanças nas condições do tempo poderão alterar o cenário e exigir novas medidas de segurança.

Em caso de emergência, os moradores poderão acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199. A recomendação é simples: com o alerta valendo a partir de hoje e seguindo até a madrugada de domingo, todo cuidado será importante para atravessar o período de chuva e vento com segurança.