Defesa Civil orienta moradores de Rio das Ostras sobre medidas simples que ajudam a reduzir riscos durante períodos de instabilidade climática - Foto: Divulgação

Defesa Civil orienta moradores de Rio das Ostras sobre medidas simples que ajudam a reduzir riscos durante períodos de instabilidade climáticaFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2026 10:52

Rio das Ostras - O clima pode mudar em poucas horas e transformar uma rotina tranquila em uma situação de risco. Por isso, a O clima pode mudar em poucas horas e transformar uma rotina tranquila em uma situação de risco. Por isso, a Defesa Civil de Rio das Ostras reforça a importância da prevenção diante das condições meteorológicas previstas para os próximos meses, com possibilidade de temperaturas elevadas, períodos de estiagem, baixa umidade, chuvas fortes e ventanias.

O cenário climático conta com a influência do fenômeno El Niño, cuja configuração foi confirmada pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ) em junho de 2026. As projeções apontam maior probabilidade de temperaturas acima da média em grande parte do País, além de condições que podem favorecer ondas de calor e incêndios florestais em algumas regiões.

As previsões, no entanto, não significam que todos esses fenômenos ocorrerão com a mesma intensidade ou ao mesmo tempo. O comportamento do clima é acompanhado de forma contínua pelos órgãos de monitoramento, que atualizam os dados conforme a evolução das condições atmosféricas.

Em Rio das Ostras, o trabalho preventivo inclui o acompanhamento das condições meteorológicas e a divulgação de orientações para que os moradores saibam como agir diante de diferentes situações. A proposta é reduzir riscos antes que uma ocorrência se transforme em emergência.

O subsecretário de Defesa Civil, Edmilson Silva Martins, destaca que a preparação antecipada é uma das principais ferramentas para proteger a população.

“Todos os meses recebemos uma nota técnica do CEMADEN sobre as condições do tempo para o período. Nossas equipes também mantêm o monitoramento constante das condições meteorológicas. Informação e prevenção são fundamentais para reduzir riscos, por isso orientamos os moradores a adotarem medidas simples de segurança, principalmente nos períodos de instabilidade”, explica.

Durante temporais e ventanias, a primeira orientação é procurar um local seguro e permanecer protegido até que as condições melhorem. Dentro de casa, portas e janelas devem ficar fechadas. Cortinas e persianas também podem ajudar a reduzir o risco de estilhaços caso algum vidro seja quebrado.

Objetos que possam ser levados pelo vento, como vasos de plantas, ferramentas e outros materiais, precisam ser retirados de locais elevados ou devidamente fixados. Varandas, sacadas e parapeitos merecem atenção especial.

Nas áreas externas, a recomendação é evitar árvores, outdoors, coberturas metálicas, placas de publicidade e outras estruturas que possam cair. Motoristas também devem manter distância desses pontos e jamais estacionar próximos a árvores ou torres de transmissão durante ventos fortes.

Outro cuidado essencial envolve a rede elétrica. Em caso de queda de cabos, ninguém deve tocar nos fios ou em objetos que estejam em contato com eles. A orientação é manter distância e acionar os serviços responsáveis.

Durante alertas de ventos fortes ou ressaca, atividades esportivas ao ar livre, principalmente no mar, também devem ser evitadas. O cuidado é ainda maior quando houver previsão de ondas fortes e condições adversas para navegação.

Atenção semelhante deve ser adotada em situações de alagamento. A Defesa Civil orienta que ninguém tente atravessar áreas com água acumulada, seja a pé ou de carro. A correnteza pode esconder buracos, desníveis e obstáculos, além de apresentar risco de contaminação.

A prevenção começa antes da chuva. O descarte correto do lixo ajuda a manter o sistema de drenagem funcionando e reduz a possibilidade de obstrução de bueiros, canais e galerias. Móveis, entulhos e outros resíduos não devem ser jogados em rios, canais, encostas ou locais que possam comprometer o escoamento da água.

Moradores de áreas próximas a rios e encostas também devem manter um plano familiar para situações de emergência. Documentos e itens essenciais podem ser guardados em embalagens impermeáveis e mantidos em um ponto de fácil acesso, facilitando uma eventual saída rápida do imóvel.

Ao ouvir as sirenes de alerta da comunidade, a orientação é deixar imediatamente a área considerada de risco e seguir para os pontos de apoio indicados pelos órgãos responsáveis. A recomendação é não esperar a situação se agravar para buscar um local seguro.

O calor intenso exige outro tipo de atenção. Em períodos de temperaturas elevadas, a hidratação deve fazer parte da rotina, principalmente entre crianças, idosos e animais de estimação, que precisam de cuidados redobrados.

Atividades físicas intensas ao ar livre devem ser evitadas nos horários de maior calor. Manter os ambientes ventilados e aumentar o consumo de água ao longo do dia também são medidas importantes para reduzir os efeitos das altas temperaturas.

A estiagem traz ainda um risco que depende diretamente da atitude da população: os incêndios. Com vegetação seca, temperaturas elevadas e baixa umidade, as chamas podem se espalhar rapidamente.

Por isso, a orientação é não colocar fogo em lixo, terrenos, pastagens ou áreas de vegetação. A queima de resíduos ou a utilização do fogo para limpeza de terrenos pode provocar incêndios de grandes proporções e colocar pessoas, imóveis e áreas ambientais em risco.

A Defesa Civil também recomenda atenção especial ao uso consciente de água e energia elétrica durante períodos de maior demanda, quando o consumo pode aumentar por causa das temperaturas elevadas.

Caso um foco de incêndio seja identificado, a população deve comunicar imediatamente os órgãos responsáveis. A tentativa de combater as chamas por conta própria não é recomendada quando houver risco à integridade física.

A informação também está entre as principais ferramentas de prevenção. Os moradores podem receber gratuitamente alertas de risco diretamente no celular pelo sistema nacional de alertas. Para realizar o cadastro por SMS, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199.

Depois da confirmação do cadastro, o usuário passa a receber mensagens com alertas e recomendações sobre situações de risco. Também é possível cadastrar mais de um CEP, com o envio de cada endereço separadamente.

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro disponibiliza ainda informações e alertas por diferentes canais, incluindo SMS, WhatsApp e Telegram. A recomendação é acompanhar os canais oficiais e evitar compartilhar informações sem confirmação.

Em Rio das Ostras, situações de emergência podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo número (22) 2760-8394, que também funciona como WhatsApp. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Mais do que reagir depois que o problema acontece, a prevenção busca antecipar riscos. Saber onde se proteger, acompanhar os alertas, evitar áreas perigosas e agir com rapidez diante de uma emergência são atitudes simples que podem fazer diferença quando o tempo muda e a natureza mostra sua força.