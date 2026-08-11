Pescadores de Rio das Ostras terão acesso a informações atualizadas sobre as regras que regulamentam a atividade no município - Foto: Douglas Smmithy

Pescadores de Rio das Ostras terão acesso a informações atualizadas sobre as regras que regulamentam a atividade no municípioFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/08/2026 16:20

Rio das Ostras - Para quem vive da Para quem vive da pesca , conhecer as regras que orientam a atividade é tão importante quanto conhecer o mar. É com essa proposta que Rio das Ostras recebe, no dia 25 de agosto, a Oficina de Capacitação e Atualização em Legislação Pesqueira, iniciativa voltada aos pescadores do município e realizada em parceria entre a Prefeitura e a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Fiperj.

O encontro será realizado das 9h às 17h, no Auditório Rovane Dantas, no Parque dos Pássaros, no Jardim Mariléia. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas antecipadamente por meio de formulário eletrônico. A participação é voltada aos profissionais da pesca interessados em ampliar seus conhecimentos sobre as normas que regulamentam o setor.

A capacitação pretende aproximar os pescadores das informações que fazem parte da rotina da atividade, com orientações sobre legislação, direitos, obrigações e procedimentos relacionados à pesca. A proposta também abre espaço para que dúvidas sejam apresentadas e discutidas diretamente com os profissionais responsáveis pela formação.

O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, destaca que a participação dos pescadores é fundamental para que a iniciativa alcance seu objetivo e contribua para uma relação mais próxima entre informação e prática profissional.

“O objetivo é promover um espaço de orientação, esclarecimento de dúvidas e troca de informações sobre os aspectos legais que envolvem a atividade pesqueira. Estamos aguardando todos para essa importante atualização”, afirmou.

A oficina também representa uma oportunidade para aproximar o Poder Público dos trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva da pesca no município. O contato direto permite ampliar o diálogo sobre as demandas da categoria, além de abrir espaço para a discussão dos desafios enfrentados pelos pescadores no dia a dia.

Para o superintendente de Gestão Ambiental, Ivan Noé, que responde interinamente pela Secretaria de Pesca e Agronegócio, a qualificação dos profissionais também está relacionada ao futuro da atividade e à necessidade de conciliar produção, preservação ambiental e desenvolvimento econômico.

“A iniciativa representa mais um importante investimento na qualificação dos profissionais e no fortalecimento de uma atividade pesqueira alinhada ao desenvolvimento sustentável do Município”, destacou.

A formação será conduzida pela Fiperj em parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Pesca e Agronegócio. A programação foi estruturada para apresentar informações atualizadas sobre a legislação pesqueira e criar um ambiente de orientação, esclarecimento e troca de experiências entre os participantes.

A iniciativa ganha importância em um setor que depende diretamente do conhecimento das regras para garantir segurança aos profissionais, regularidade da atividade e preservação dos recursos naturais. Para os pescadores, a oficina representa ainda uma oportunidade de buscar informação, esclarecer dúvidas e compreender melhor os direitos e deveres que fazem parte da profissão.