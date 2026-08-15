CastraMóvel levará serviços de saúde e orientações sobre cuidados com cães e gatos para a comunidade - Foto: Ilustração

CastraMóvel levará serviços de saúde e orientações sobre cuidados com cães e gatos para a comunidadeFoto: Ilustração

Publicado 15/08/2026 17:56

Rio das Ostras - Cães e gatos de Gelson Apicelo terão uma atenção especial na próxima semana. Cães e gatos de Gelson Apicelo terão uma atenção especial na próxima semana. O CastraMóvel do projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas estará na localidade nos dias 18 e 19 de agosto e levará à comunidade serviços gratuitos voltados à saúde, à prevenção de doenças e ao cuidado responsável com os animais.

A unidade ficará estacionada em frente ao Mercado El Shaday, próximo à entrada do Condomínio Santa Helena, e os atendimentos começarão às 8h. A programação incluirá castrações de cães e gatos, além de orientações veterinárias gratuitas para os tutores.

As cirurgias serão realizadas exclusivamente para animais que tiverem passado por agendamento prévio. O procedimento fará parte de uma ação que também buscará orientar os moradores sobre prevenção de doenças, cuidados cotidianos, guarda responsável e medidas importantes para preservar a saúde e o bem-estar dos animais.

O projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas levará os serviços da Coordenadoria de Saúde Animal para diferentes regiões do município. A estrutura itinerante permitirá que moradores tenham acesso mais próximo aos atendimentos, especialmente em localidades mais afastadas dos pontos fixos da rede pública.

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Saúde Animal, Cezar Parreira, a iniciativa terá como principal objetivo aproximar os serviços públicos das comunidades.

“O CastraMóvel foi criado para descentralizar os serviços de Saúde Animal e facilitar o atendimento aos moradores de diferentes localidades do Município, especialmente daquelas mais afastadas. Será mais uma importante ação para o Município”, destacou.

O agendamento das castrações deverá ser feito exclusivamente pelo aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital. Os tutores deverão realizar o cadastro com antecedência e conferir os critérios exigidos para que o animal possa passar pelo procedimento.

A passagem do projeto por outras comunidades também já apresenta resultados. Na ação realizada na Extensão Serramar, na última semana, 73 moradores foram atendidos ao longo dos dois dias de atividades. Na ocasião, foram realizadas 46 cirurgias de castração, além de orientações aos tutores sobre saúde, cuidados e bem-estar animal.

Em Gelson Apicelo, a expectativa será ampliar esse atendimento e levar informação para mais famílias. A proposta envolverá não apenas o controle populacional de cães e gatos, mas também a prevenção de doenças e o incentivo à guarda responsável.

Com a atuação itinerante, o Bem-Estar Animal Sobre Rodas seguirá ampliando a presença dos serviços públicos nas comunidades e aproximando dos moradores uma estrutura voltada à saúde e à proteção dos animais.